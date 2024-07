Paolo Costa bronzo agli Italiani di Xc Eliminator a Barga

Nel settore Allievi Donne secondo anno, il titolo è andato a Nicole Azzetti (Four Es), che ha preceduto Matilde Vecchierelli (KTM Academy) e Sara Bertino (Rostese). Elisa Giangrasso (Biesse – Carrera) si è classificata al 5° posto. Tra gli Allievi Maschi, Paolo Costa (GS Lupi Valle d’Aosta) ha conquistato il terzo posto in una gara dominata da Enrico Balliana (Arkitano), con Giacomo Santoni (GagaBike) al secondo posto. Fabien Borre (Cicli Lucchini) ha chiuso in sesta posizione.

Nella categoria Allievi Donne primo anno, Mariachiara Signorelli (Santa Cruz) ha ottenuto la vittoria. Tra i maschi, il trionfo è andato a Walter Vaglio (Tugliese), mentre Christian Faita (GS Lupi) si è classificato al 10° posto e Pietro Mantasia (GS Lupi Valle d’Aosta) al 15°.Negli Esordienti Donne secondo anno, Federica Nicoli (Speed Bike) ha conquistato lo scudetto, seguita da Matilde Anselmi e Martina Bosonin (Orange Bike Team), rispettivamente 11° e 13°.

Tra i maschi, Mattia Pirovano (KTM Alchemist) ha trionfato, con Michel Careri (Orange) al 5° posto e Joel Philippot (GS Lupi) al 11°.Infine, negli Esordienti Donne primo anno, Marta Bodini (Monicelli) ha conquistato il gradino più alto del podio. Il duo dell’Orange Bike Team, composto da Anna Lini e Amélie Cerise, si è classificato rispettivamente al 10° e 11° posto, mentre Siria Valenti (GS Lupi) ha chiuso al 14°.

Tra i maschi, Alessandro Turatta (Verona MTB) ha ottenuto la vittoria, con Federico Bruzzo (GS Lupi) al 10° posto.Questa giornata ha confermato l'eccellenza dei giovani ciclisti italiani, con risultati che sottolineano la preparazione e il talento degli atleti in competizione.