Nella tappa del circuito “Soldati” a Biella punti importanti per i giovani golfisti valdostani

Dopo l’impegno su due giornate a Courmauyeur per il Camoscio d’Oro, un quartetto di giovani golfisti valdostani si è trasferito sui campi del Golf club Biella “Le Betulle” dove giovedì 25 luglio si è tenuta la tappa del circuito giovanile “Teodoro Soldati”. Con 81 colpi, +8 rispetto al par del campo, si sono piazzati al quinto posto ex aequo Mathias Sciocchetti Bois e Federico Subet, entrambi giocatori in forza al golf club Aosta Brissogne. Con 83 colpi si è piazzato al nono posto nella classifica del lordo Alessandro Subet, anche lui tesserato per il circolo di fondo valle. Al 13esimo posto, con 85 colpi ha invece concluso il suo impegno sulle 18 buche Julian Faccini, portacolori del Golf club Courmayeur

Nell’ultimo weekend di luglio quattro giovani golfisti valdostani sono impegnati fuori regione, su due fronti. Julian Faccini ed Emanuele Giachino sono impegnati sabato e domenica presso il Golf club Cavaglià in una gara nazionale su 36 buche; Alessandro e Federico Subet saranno invece in gara lunedì 29 luglio sui green del Golf & Tennis di Rapallo per la tappa del circuito Teodoro Soldati