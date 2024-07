Golf: Nel LXIII° Camoscio d’oro ottimi Francesca Mazzucato e Federico Subet

Le nove buche del Golf club Courmayeur et Grandes Jorasses, come ogni estate, tornano protagoniste proponendo uno dei suoi eventi più classici del calendario, il Trofeo Camoscio d’Oro – Marone Cinzano che ha festeggiato la sua 63esima edizione.

Martedì 23 e mercoledì 24 luglio il circolo della Val Ferret ha proposto la classica due giorni nazionale a cui hanno partecipato alcuni giocatori più che interessanti. A imporsi sono stati i due giocatori dal ranking più importante, Mikael Tornstrom, 164 come Ordine di Merito, e Maria Sole Albini, 44 come Ordine di Merito.

Tornstrom ha chiuso la prima giornata con 69 colpi e 73 nella seconda, con un complessivo di 142, 2 sopra il par; Albini, fresca campionessa italiana della categoria Pulcini, si è invece imposta grazie a 71+75, con un 146 totale. Restando nella prova femminile, al secondo posto assoluto si è inserita Francesca Mazzucato (Golf club Aosta Brissogne), anche lei categoria Pulcini, staccata di 5 lunghezze, avendo un po’ patito la prima giornata chiusa in 77, per poi rifarsi nella seconda con un positivo 74, con un 151 finale che le ha consegnato il secondo posto assoluto.

In gara nella classifica del lordo altre tre valdostane del circolo di casa, Rebecca De Luca quinta con 156 colpi (73+82), 19a Carlotta Maino con 218 (110+108) e 20a Isotta Gillio con 280 colpi (159+121). In campo maschile alle spalle di Tornstrom (Royal Park Roveri), il podio è completato da Lorenzo Michetti (Arenzano) con 147 (71+76) e Mattia Rosso (Torino La Mandria) con 149 (70+79). Con 150 colpi si sono inseriti al quarto posto, ex aequo, Edoardo Panero e il primo dei valdostani, Federico Subet (Aosta Brissogne) che ha esordito con 73 per chiudere la seconda giornata con 77 colpi.

Questo piazzamento ha permesso al 17enne di Charvensod di ricevere il premio riservato al miglior Junior.

Nella top ten si è inserito un altro valdostano, Emanuele Giachino (Courmayeur) con 154 colpi (78+76).

Numerosi i golfisti della regione impegnati: 11° René Rosset 155 colpi, 13° Michel Glarey 156, 15° Mathias Sciocchetti Bois 159, 16° Julian Faccini 159, 17° Marco Bonatti 159, 18° Pasqualino De Luca 160, 21° Ivo Letey 161, 22° Andrea Nicola 162, 27° Loris Farinet 165, 28° Luca Pressendo 166, 29° Alessio Pressando 166, 35° Alessandro Subet 170, 39° Virgilio Coluzzi 174, 43° Andrea Arnaldi 181, 49° Federico Casella 198.