Breuil-Cervinia ospita la tappa della Ion Cup: Sport e adrenalina nel fine settimana del 3 e 4 agosto

Una discesa tutta d’un fiato, una run contro cronometro e avversari lungo uno dei tanti itinerari del bike park del Cervino. Sabato 3 e domenica 4 agosto gli appassionati della mountain bike potranno mettersi alla prova nella Ion Cup, il coinvolgente circuito che torna ancora una volta a Breuil-Cervinia.

Dopo Pian del Poggio e Passo del Tonale, i bikers si danno appuntamento ai piedi della Gran Becca, per pedalare e confrontarsi nelle tre prove gravity che si svolgeranno tra la zona di Cime Bianche Laghi e quella di Plan Maison. Tre percorsi di difficoltà differenti e di lunghezze che variano dai 1.500 ai 3.000 metri. Grandi e piccini potranno gareggiare in uno scenario straordinario, di fronte all’iconica montagna piramidale simbolo dell’alpinismo, affrontando questa avventura in sella a una mountain bike di qualsiasi tipologia: downhill, enduro, e-bike o footbike.

Sabato la Junior Ion Cup per i giovani tra i 6 i 14 anni, con partenza dell’unica prova gravity alle 12 da Plan Maison; domenica 4 agosto la competizione per tutti gli altri concorrenti nati prima del 2012. Via alle 9.30 con la prima prova gravity, a seguire la PG2, mentre alle 14 è prevista la PG3 che servirà a delineare la classifica finale.

Ion Cup è sinonimo anche di divertimento, dunque spazio pure agli appuntamenti di contorno. Cervino Si Paradise ha voluto costruire un evento intorno alla prova del circuito ideato dal team Deep Bike. Domenica pomeriggio, in attesa delle premiazioni (ore 17 circa, zona Lino’s Pub), è prevista l’esibizione del musicista e compositore Giulio Maceroni, pronto ad animare la festa con la sua chitarra elettrica. Da un decennio abbina la sua musica a prestigiosi eventi sportivi. Ha suonato in occasione del Giro d’Italia e della MotoGp, fino alla cerimonia di apertura dei Mondiali di sci alpino di Cortina d’Ampezzo, nel febbraio 2021. A Breuil-Cervinia, lo scorso marzo, ha accompagnato la partenza di Cervino Snow Bike Show, il raduno in ricordo di Walter Belli.

Sabato 3 agosto, serata di divertimento insieme alla scuola di mountain bike Intibrikki, con musica, grigliata e brindisi. E per chi volesse scoprire gli oltre 100 chilometri del bike park del Cervino, impianti di risalita a prezzo speciale per gli iscritti alla Ion Cup.