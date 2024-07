Sabato 27 luglio il terzo CMUR con tre percorsi ridisegnati

È tutto pronto nella Valtournenche per la terza edizione di Cervino Matterhorn Ultra Race, profondamente rinnovata per garantire sentieri puliti e sicuri dopo l’alluvione di fine giugno. Non ci sarà la 173 chilometri intorno al Cervino, sono però state ridisegnate le tre gare più corte, tutte sul territorio italiano. Si correranno sabato 27 luglio, quando sono attesi oltre 550 atleti.

CMUR55 diventa la prova più lunga: misura 55 chilometri, ha un dislivello positivo di 3.800 metri e transiterà anche Chamois, il piccolo comune in cui non circolano macchine e si raggiunge solo a piedi o con la funivia. Partenza alle 6 dal centro di Breuil-Cervinia, passaggi alla “Chapelle du Pape”, Champlève, Chamois e ritorno da Cheneil e Cime Bianche Laghi.

Alle 7 toccherà ai concorrenti di CMUR28 (28 chilometri - 1.750 metri D+), gara che si snoderà prevalentemente nella zona di Breuil-Cervinia. Transito sul sentiero Sant’Anna, passaggio dalla zona del Bic del Pio Merlo, della Motta di Platé e dei colli inferiore e superiore delle Cime Bianche. In seguito rientro sui sentieri che sorgono in mezzo alle piste di Cervino Ski Paradise. Prima parte di percorso identica per CMUR16 (16 chilometri - 1.000 metri D+) che partirà alle 8 e anziché superare la zona di Cime Bianche Laghi farà ritorno verso il centro paese poco dopo Plan Maison, costeggiando la diga del Goillet. Percorsi totalmente differenti rispetto a quelli originali, che consentiranno però di esplorare altri scorci della Valtournenche, territorio che offre moltissimi sentieri per escursioni di tutti i livelli.

Nella 55 chilometri femminile tra le probabili protagoniste ci saranno l’olandese Elne Gerritse, la francese Delphie Coudurier e le italiane Caterina Cibibin, Gabriela Camelia Gales, Enrica Scapin ed Elisabetta Negra (vincitrice del CMUR173 lo scorso anno). In ambito maschile si attendono lo spagnolo Ferran Prat Roset, l’argentino Gustavo Javier Vega Moreschi, il francese Alexandre De Susini, i valdostani Nicolas Statti, Enzo Benvenuto e Giuliano Cavallo e il piemontese Ludovico Bossi.

Nel CMUR28 si preannuncia una sfida tra Emanuela Manzoli, Elisabetta Medina, Nora Gilardi, Mouhcine Lahrich, con la presenza anche della valdostana Chiara Zenato, prima nella 16 chilometri della passata edizione. Nella prova maschile presenti il portoghese Tiago Vieira e dei tre valdostani Cédric Christille, Nadir Vuillermoz e Julien Chatrian.

Le iscrizioni online, sul sito wedosport.net, si chiuderanno alle 24 di giovedì 25 luglio. Ultimi pettorali rimasti per le tre gare che partiranno e arriveranno a Breuil-Cervinia.

LIVE TIMING: