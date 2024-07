Ripristinato il green del Golf Club del Cervino

Il Golf Club del Cervino torna a risplendere e a essere fruibile quasi nella sua interezza. Dopo tre settimane di incessante lavoro per ripulire l’area colpita, la maggior parte delle buche danneggiate sono state ripristinate. Da venerdì 26 luglio si potrà tornare a giocare su 17 delle 18 buche. Anche le gare su 18 buche si potranno regolarmente svolgere, giocando una buca due volte.

Ritorna dunque alla normalità lo splendido circolo, il più alto d’Italia, che sorge al cospetto del Cervino. In queste settimane il Golf Club non è mai stato chiuso e ha comunque continuato ad accogliere giocatori e a ospitare diverse gare. Lo scorso sabato si è svolta la Ride’em - Planet Cup, 18 buche Louisiana a 2 giocatori.

IL GOLF CLUB DEL CERVINO

Il percorso del Golf più alto d’Italia, un PAR 69 di 5.300 metri, si snoda a fianco del torrente Marmore, partendo dal centro abitato di Breuil-Cervinia. Il campo pratica dispone di 15 postazioni, di cui alcune coperte, putting green e bunker. Durante la stagione, che va dall’inizio di giugno ai primi giorni di settembre, vengono organizzate settimanalmente delle golf-clinic, in cui i golfisti di ogni livello e di tutte le età possono migliorare la loro tecnica affidandosi all’esperienze dei migliori professionisti. I Golf Hotel convenzionati garantiscono un elevato standard qualitativo e permettono ai propri clienti di potere usufruire di uno sconto del 30% sul green fee. Le strutture, tutte situate in prossimità del campo, sono di 3, 4 e 5 stelle (www.golfcervino.it).Per avvicinare neofiti e curiosi al golf sono proposte lezioni promozionali, in collaborazione con il Golf Club del Cervino, dedicate a turisti e frequentatori di Breuil-Cervinia e Valtournenche. Costo a persona: € 10,00, con un minimo di 4 e un massimo di 8 persone a lezione.