Ciclismo Manuel Dal Pozzo argento ai tricolore Downhill di Cortina d’Ampezzo

Campionato italiano Downhill, oggi, a Cortina d’Ampezzo (Belluno), con Manuel Dal Pozzo (Cicli Lucchini) che conquista l’argento nei Master 3. Manuel Dal Pozzo, in 2’37”, è preceduto da Mirko Sbalzer (Bettoni; 2’34”), e bronzo a Daniele Galliani (Ciciaio; 2’38”).

Nella Open maschile internazionale, vittoria di Davide Palazzari (After skull; 2’08”); 24° assoluto, 11° Elite, François Vicquery (Cicli Lucchini; 2’22”).

Negli Elite sport, successo di Francesco Mazzoni (Velocipedi; 2’30”), e 10° posizione di Ninni Mattia Colasanto (Black Arrows-Gemme Bike; 3’02”).

MoutainBike

Conclusione della tre giorni dei Campionati italiani Xco, oggi, a Pergine Valsugana (Trento) con protagoniste le categorie Master. Negli M7, quarto posto di Corrado Cottin (Team Benato; 52’14”) nella gara vinta da Giorgio Chiarini (Flanders Love; 50’33”) davanti a Moreno Bianco (Cube Crazy; 50’44”) e a Baldassare Mangerini (Monticelli; 51’24”).

Enduro

Terza tappa della 4Enduro Series, oggi, a Santa Maria Maggiore (Verbania) e vittoria, con il 47° posto assoluto, nella Open femminile, di Emilie Polo (Guidi – RosasBike; 19’47”), che consolida così il suo vantaggio nella classifica generale del circuito. La vittoria è andata all’ex Vtt Arnad, ora Team Fristads Merida, Alessandro Levra (16’43”). In 83° posizione, 17° Juniores, Enea Allegri (Cicli Lucchini; 22’33”).

Strada

Seconda Crono Banca Bcc, ieri, ad Alzate Brianza (Como), di 4,2 km per le Esordienti Donne secondo anno, vinta da Isabel Di Sciuva (Cicli Fiorin; 6’57”). All’8° posto Mélanie Bosonin (Cicli Fiorin Cycling Team; 7’28”). Oggi, di nuovo tutte in gara per la terza tappa di Coppa Italia di Società, a Vergaio di Prato, per il 2° memorial Giancarlo Vichi, di 48 km. A imporsi, in 1h 15’12”, alla media di 38,298 km/h, è Elisa Sansottera Paiusco (seconda nella crono del giorno precedente), che precede di 2” Nina Marinini (Biesse-Carrera) e Isabel Di Sciuva. Costretta al ritiro al quarto giro per un problema meccanico Mélanie Bosonin.

Sempre a Vergaio di Prato in gara gli Allievi Donne. A imporsi, dopo 70,200 km, è Alessia Orsi (Calderara Stm). Nel gruppo di testa, conclude 14° Elisa Giangrasso (Biesse-Carrera).