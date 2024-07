Allerta meteo: condizioni di sicurezza non garantite

Le previsioni meteo annunciate per la giornata di domani (domenica) lasciano poche speranze agli organizzatori dell’Aosta-Becca di Nona. In considerazione dell’allerta gialla per temporali forti e diffusi, diramata dal centro funzionale della Regione per la giornata di domani, il programma subisce alcune variazioni.

Analizzati tutti i fattori, ASD Becca di Nona 3142 e Comune di Charvensod hanno deciso di cambiare i percorsi dell’Aosta-Comboé e dell’Aosta-Becca di Nona: per ragioni di sicurezza le due gare non raggiungeranno i punti di arrivo in origine previsti.

I concorrenti delle due prove competitive, che partiranno alle 8.30 da piazza Chanoux, si sfideranno sul tracciato 102 utilizzato già per la BeccaNight, con passaggio a San Grato e traguardo posto nella vicinissima Pila, nella zona della telecabina Aosta-Pila. Non ci sarà più distinzione tra le due gare; sarà allestita una sola classifica.

È inoltre stata presa la decisione di cancellare La Montée des Gourmands, passeggiata fino a Comboé senza classifica e intervallata da gustosi ristori. Una prova non competitiva, all’insegno del divertimento, che sotto l’attesa pioggia perde il fascino.