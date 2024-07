Golf: I giovani valdostani brillano a Courmayeur e Margara

Martedì 9 luglio, il Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses ha ospitato una delle tappe del circuito Teodoro Soldati, all’interno della terza edizione del Memorial Mery Petrolini Juniores.

Ad imporsi con merito nel lordo è stato il 17enne giocatore di casa, Emanuele Giachino (Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses), che ha staccato i competitor chiudendo il doppio giro delle nove buche in 69 colpi, uno sotto il par, con un ottimo 35 nel primo giro, migliorato dal 34 realizzato nel secondo.

La premiazione, come sempre prestigiosa, è stata riservata a tutti i partecipanti grazie alla squisita attenzione del vice presidente del Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses, Riccardo Grande Stevens.

Nella top ten si sono inseriti anche Federico Subet (Golf Club Aosta Brissogne) e Mathias Sciocchetti Bois (Golf Club Aosta Brissogne), entrambi settimi ex aequo con 76 colpi, e Alessandro Subet (Golf Club Aosta Brissogne) che con 78 colpi si è guadagnato la decima piazza.

Sulle buche ai piedi del Monte Bianco si sono distinti anche i valdostani Julian Faccini (Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses), 11° con 81, Lorenzo Cirina (Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses), 15° con 86, Federico Fiabane (Golf Club Aosta Brissogne), 25° con 106, e Federico Casella (Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses), 27° con 106. Tra le femmine, Frida Falaguerra (Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses) ha conquistato il 2° posto con 77 colpi, Isotta Gillio (Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses) il 3° con 109, e Carlotta Maino (Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses) il 4° con 111 colpi.

Il giorno seguente, i giovani golfisti valdostani si sono trasferiti nel Monferrato, presso il Golf Club Margara, per il PGAI Junior Trophy, un importante appuntamento per i giovani talenti del golf. La gara, sulla distanza delle 54 buche, si è svolta in tre giorni con un taglio dopo la seconda giornata, che ha praticamente dimezzato i partecipanti dai 100 iniziali ai 56 che hanno affrontato la giornata conclusiva.

Federico e Alessandro Subet con Francesca Mazzucato

Estromesso dall’ultimo giro Mathias Sciocchetti Bois (Golf Club Aosta Brissogne), con 172 colpi (88+84) che lo hanno visto concludere 81° dopo due giorni di competizione. Si è invece ottimamente comportato Federico Subet (Golf Club Aosta Brissogne), che, al cospetto di giocatori di altissimo livello, ha concluso 13° con 229 colpi complessivi (72+80+77), stesso score dell’undicesimo e dodicesimo piazzato.

Il primo giro “monstre” a 72 lo aveva inserito al 4° posto provvisorio. Bene si è espresso anche il fratello minore, Alessandro Subet (Golf Club Aosta Brissogne), 15enne, che dopo un esordio in salita (86+73+73) è stato capace di risalire la classifica nei due giorni seguenti con due giri strepitosi entrambi a +1 rispetto al par del campo, concludendo 19° con 232 colpi.

In campo femminile, Francesca Mazzucato (Golf Club Aosta Brissogne) ha portato a termine i tre giorni di gara, superando il taglio e migliorando progressivamente la propria prestazione (85+82+80), concludendo al 26° posto della classifica femminile. Prossimi impegni vedranno ancora protagonisti i giovani golfisti valdostani a Courmayeur, dove martedì 23 e mercoledì 24 luglio è in programma la gara nazionale, 63° appuntamento del “Camoscio d’Oro Trofeo Marone Cinzano”. Il giorno seguente, trasferta al Golf Club Biella “Le Betulle” per la tappa del circuito “Teodoro Soldati”.