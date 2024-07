Berta-Pesse-Martinet: oro, argento e bronzo agli Assoluti Xco di Pergine Valsugana

Martina Berta ha confezionato oggi il suo personalissimo ‘triplete’ di maglie tricolore consecutive (quattro in totale: Chies d’Alpago 2019, quand’era ancora U23; Val Casies 2022; Maser 2023); Nicole Pesse mette al collo la medaglia d’argento nelle Under 23, al termine di una gara tutta di testa; Camilla Martinet, ieri, ha conquistato il terzo gradino del podio negli Assoluti e-Mtb. Domani, nella giornata conclusiva della tre giorni, in palio i titoli Master, con Corrado Cottin (Team Benato) impegnato nella rincorsa del titolo M7.

Nella categoria Elite Donne, dopo i primi due giri di controllo, Martina Berta (Centro sportivo Esercito; 1h 16’30”) ha messo la freccia, lasciando fra sé e le avversarie un divario di venti secondi, precedendo Giada Specia (Wilier-Vittoria; 1h 16’50”) e, a oltre un minurto, Greta Seiwald (Rockrider; 1h 17’48”); 12° Martina Stirano (Leynicese Rdr Italia; 1h 18’40”).

Nella Under 23 Donne, gara di testa di Nicole Pesse corsa che ha preso il via due minuti dopo le Elite. Undicesima assoluta e secondo U23 al primo giro, la gressaentze si è portata al comando nel secondo e terzo giro, cedendo alla rimonta della neo campionessa italiana Valentina Corvi (Santa Cruz; 1h 20’35”) nelle conclusive due tornate. Argento per Nicole Pesse (Trinx Facory Team; 1h 21’50”) e bronzo a Sara Cortinovis (Santa Cruz; 1h 22’38”); 9° Giulia Challancin (Bcl Factory Team; 1h 30’02”). Al maschile, Elian Paccagnella (Wilier-Vittoria; 1h 22’16”) ha la meglio, per 3”2, di Matteo Siffredi (Scott Racing; 1h 22’19”) e, di 1’07”, di Fabio Bassignana (Ktm-Protek-Elettrosystem; 1h 23’24”); 5° Gabriel Borre (Santa Cruz; 1h 24’42”).

Nicole Pesse

Nelle Juniores Donne successo di Giada Martinoli (Scott Racing; 1h 09’18”) davanti a Elisa Ferri (Zhiraf; 1h 09’40”) e a Valeria Terzi (Ju Freen; 1h 10’13”); 16° Emilie Bionaz (Cicli Lucchini; 1h 18’07”). Al maschile, nella prima gara di giornata, in mattinata, gradino alto del podio per Giulio Peruzzo (Loris Bike; 1h 10’43”) che ha preceduto Federico Brafa (Ktm-Protek-Elettrosysten; 1h 11’10”) e Tommaso Brosio (Trevigliese; 1h 11’36”); 18° Thierry Philippot (Gs Lupi Valle d’Aosta; 1h 15’04”); 46° Alessandro Fantone (Cicli Lucchini; 1h 20’18”).

Ieri, nell’apertura della tre giorni dedicata alla rassegne tricolore, sul tracciato a contendersi lo scudetto, le e-Mtb che, nell’Open femminile, ha consegnato la medaglia di bronzo a Camilla Martinet (Cicli Lucchini; 1h 01’46”), preceduta dalla neo campionessa Anna Oberparleiter (Cingolani; 56’08”) e da Katia Moro (Papo Racing; 1h 01’09”).