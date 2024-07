Galvano-Visinoni firmano la prima edizione della BeccaNight

Finalmente una serata d’estate ad accogliere le 102 coppie che ieri sera - mercoledì - hanno partecipato alla prima edizione della BeccaNight, il nuovo evento fresco di debutto che ha aperto l’edizione 2024 dell’Aosta-Becca di Nona. Tanta curiosità intorno alla gara vertical serale di 7 chilometri (partenza da Plan Félinaz di Charvensod), lungo il sentiero “102” che porta verso l’Eremo di San Grato, dove molti tifosi hanno atteso l’arrivo dei concorrenti.

A vincere sono stati “I reperibili della notte” di Salvatore Galvano e Andrea Visinoni, l’unica squadra a restare sotto l’ora di gara. Hanno concluso in 59’23”, andando a precedere “Giago&Will”, duo italo-francese formato da Matteo Marchiando e Jean Verdenal Jocelyn (1 ora 01’40”) e i due valdostani Giuliano Cavallo e Simone Truc (“I sempre giovani”) all’arrivo in 1 ora 06’03”.

In ambito femminile gradino più alto del podio per “Le Skialper”, formata dalle promesse dello sci alpinismo Noemi Junod e Clizia Vallet, ventunesime assolute in 1 ora 15’14”. Alle loro spalle la squadra “Studio Iavelli” delle piemontesi Marika Sette e Francesca Blengino (1 ora 17’11”) e “La bionda e la bruna” delle valdostane Marina Ferrandoz e Federica Teppex (1 ora 20’01”).

Nelle miste successo per “Glo&Max” di Gloriana Pellissier e Massimo Junod (1 ora 07’50”), a precedere “Les Avengers” di Clément Déanoz e Héloise Blanchard (1 ora 10’52”) e “Gianatti-Giglio” di Matteo Giglio e Alessandra Gianatti (1 ora 11’25”).

Oggi - giovedì - al BeccaVillage è in programma la Festa dello Sport, un momento in cui il Comune di Charvensod premierà atleti e società sportive del territorio. L’inizio è fissato alle ore 18; alle 21 “Cinema sotto le stelle”, con la proiezione del film “Le otto montagne”.

Venerdì la seconda edizione della BeccaPink con oltre 1.000 donne impegnate nella passeggiata di 5 chilometri non competitiva, organizzata in collaborazione con l’Associazione V.I.O.L.A. Partenza alle 19 da dall’area verde Abbé Henry (località Tsamberlet di Aosta) e arrivo al BeccaVillage, dove la serata proseguirà con il concerto de L’Orage.

Sabato percorsi a ostacoli e tanto divertimento per i più piccoli, impegnati nella simpatica BeccaKids, in attesa di domenica, quando da Piazza Chanoux partiranno l’Aosta Becca di Nona e l’Aosta-Comboé, con tantissimi atleti pronti a misurarsi contro il cronometro e molti altri sui sentieri a godersi una autentica festa in quota. Il via alle 8.30 dal centro di Aosta, 15 minuti più tardi toccherà ai partecipanti de “La Montée des Gourmands”, la passeggiata non competitiva intervallata da una serie di ristori all’insegna della tradizione valdostana.