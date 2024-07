Celebrazione di Sport e Solidarietà: Il Torneo di Pétanque del SAVT al 'Nouveau Foyer'

L' evento, riservato agli iscritti del SAVT e alle loro famiglie, promette di essere un'occasione di divertimento e convivialità per tutti i partecipanti.

Il torneo si svolgerà in tre partite, con le squadre formate attraverso il sistema "Baraonda", un metodo di sorteggio che garantisce una composizione casuale per ogni partita, rendendo la competizione ancora più avvincente e imprevedibile. La competizione avrà inizio alle 14:30, ma le iscrizioni saranno aperte fino alle 14:00 presso il ristorante del "Nouveau Foyer". Subito prima dell'inizio del torneo, verrà effettuato il sorteggio per determinare le squadre, il cui numero di giocatori dipenderà dal totale dei partecipanti.

La quota di iscrizione è di 5,00 €, una somma simbolica che contribuirà a sostenere l'organizzazione dell'evento. Per chi desiderasse maggiori informazioni, è possibile contattare Aldo al numero 335-6823445.

Il torneo non sarà solo una questione di sport, ma anche un momento per rafforzare i legami tra i membri del sindacato e le loro famiglie, in un contesto di relax e svago. A tal proposito, sarà possibile cenare presso il ristorante "Nouveau Foyer", offrendo così un'ulteriore opportunità di socializzazione.

I premi in palio renderanno la competizione ancora più interessante: saranno infatti premiati i primi dieci classificati, ma ogni partecipante riceverà un souvenir, un piccolo ricordo di questa giornata di festa.

L'evento del 21 luglio rappresenta un'importante occasione per il SAVT di sottolineare il proprio ruolo non solo nel mondo del lavoro, ma anche nella promozione di momenti di incontro e condivisione tra i suoi iscritti. Una giornata che, sicuramente, rimarrà impressa nella memoria di tutti i partecipanti.