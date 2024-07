Il Monte Rosa Walser Waeg by UTMB si unisce al circuito delle UTMB World Series in Valle d'Aosta

Le UTMB® World Series annunciano l'ingresso nel circuito di un nuovo prestigioso evento: il Monte Rosa Walser Waeg by UTMB®, che si svolgerà nelle alpi italiane della Valle d'Aosta, dal 18 al 20 luglio 2025.

Partecipando a una delle quattro distanze proposte dall'evento - tra cui due nuove distanze in programma per il 2025, una 100M e una 100K - i corridori saranno invitati a lanciarsi in un'avventura lungo un percorso di montagna tra vette maestose, ripercorrendo le orme degli alpinisti e delle Guide Alpine. Questo viaggio epico li porterà a incontrare vivaci comunità locali e antichi villaggi, ricchi di tradizioni e leggende. I percorsi sono stati studiati per stupire i corridori e offrire loro dei percorsi inediti, che regalano vedute mozzafiato sul ghiacciaio del Lys e sull'imponente massiccio del Monte Rosa.

<figure class="image"> </figure>foto ad alta risoluzione

Con partenza da Aosta (100M) e Pont-Saint-Martin (100K), i percorsi attraverseranno 20 comuni della Valle d'Aosta orientale, tra cui Cervina e la Val d'Ayas. I villaggi di Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité saranno sotto i riflettori, con la prima che sarà località di partenza e di arrivo della 50K e della 20K. Lungo il percorso, i corridori scopriranno luoghi emblematici come l'Osservatorio Astronomico di Saint-Barthelemy e i villaggi di Chamois e La Magdeleine.

Questo evento è nato 3 anni fa dall'amore di due ragazzi gressonari per la Valle d'Aosta, per il trail running e per le loro montagne: Giuditta Turini e Franco Collé. Entrambi atleti élite con un curriculum di tutto rispetto: soltanto quest'anno Giuditta Turini si è classificata seconda alla La Sportiva® Lavaredo Ultra Trail® by UTMB® 2024 (100M) e prima alla Nestru Ultramarathon 2024 - Babai Trail (20K). Franco Collé invece si è classificato terzo alla TDS 2016, ha recentemente conquistato il primo posto alla Nestru Ultramarathon 2024 (50K) e vanta 4 vittorie al Tor des Géants®.

Giuditta e Franco, oggi direttori tecnici dell'evento, affermano: “In ognuna delle distanze del Monte Rosa Walser Waeg by UTMB, i corridori sperimenteranno la meraviglia e l'incanto che un tempo hanno affascinato i pionieri di questi leggendari sentieri. Siamo entusiasti di entrare a far parte del circuito UTMB World Series e di offrire ai corridori un nuovo sguardo sulla Valle d'Aosta, dal Cervino al maestoso Monte Rosa”.

<figure class="image"> </figure>foto ad alta risoluzione

Il suo nome originale, Monte Rosa Walser Waeg by UTMB, è una miscela di termini italiani e germanici che deriva alla sua posizione geografica. In questa caratteristica zona della Valle d'Aosta, vero e proprio territorio di scambi e di legami tra popoli e culture, si parla principalmente italiano, oltre ad una particolare variante di dialetto tedesco meridionale, molto simile allo svizzero tedesco nella sua forma più arcaica: la lingua walser.

Le gare si svolgeranno come segue:

100M: Les sentiers des Valdôtains: 122km, 8500 d+ Novità 2025

100K: Monte Rosa Trail: 92km, 7100 d+ Novità 2025

50K: Walserwaeg Trail: 45 km, 3200 d+

20K: Regina Margherita Trail: 15 km, 600 d+

Le UTMB® World Series sono il circuito di trail running più straordinario al mondo, che riunisce i migliori eventi internazionali, permettendo a tutti i corridori di esplorare paesaggi straordinari e vivere esperienze indimenticabili, a due passi da casa. I corridori italiani avranno a disposizione un quarto evento del circuito che si svolgerà in Italia, e un secondo in Valle d'Aosta, accanto all’imperdibile HOKA UTMB® Mont-Blanc.

Attualmente composto da 45 eventi in 5 continenti, il circuito UTMB World Series continua il suo sviluppo graduale, con l'obiettivo di offrire a tutti i corridori, indipendentemente dal loro livello, eventi organizzati in condizioni di massima sicurezza e nel rispetto dell'ambiente, il più vicino possibile a casa e valorizzando al meglio i territori in cui si svolgono.

Per saperne di più sul Monte Rosa Walser Waeg by UTMB, clicca qui.