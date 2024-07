Le campionesse del Volley e gli artisti del pattinaggio: il grande sport arriva a Courmayeur

Courmayeur è territorio di grandi sport: quelli che si praticano - mettendosi alla prova su sentieri di montagna, pareti verticali, campi sportivi – e quelli che si ammirano dagli spalti, facendo il tifo tutti insieme.

Tra l’estate e l’inizio dell’autunno, ai piedi del Monte Bianco, andrà in scena una stagione di grandi eventi sportivi da vivere come spettatori attivi, coinvolti e carichi di entusiasmo. Non potrebbe essere altrimenti, considerata la principale novità: la Volley Cup, che vale come apertura ufficiale del Campionato di Volley, attesa a Courmayeur il 20 e 21 settembre. Le quattro più forti squadre femminili italiane saranno le assolute protagoniste, reduci da una stagione che portato l’Italia sul tetto del mondo. Ma prima, e precisamente sabato 17 agosto, gli appassionati di Pattinaggio artistico su ghiaccio potranno godersi lo spettacolo di Courmayeur on Ice, che vede le stelle più luminose del pattinaggio internazionale – tra le quali Loena Hendrickx e i campioni italiani in carica - danzare, in coppia o solisti, in un evento ricco di magia.

Due show emozionanti da vedere al Courmayeur Sport Center, tempio dello sport e delle manifestazioni di rilievo internazionale a pochi passi dal centro.

Courmayeur on Ice: il grande ritorno

Occhi puntati, il 17 agosto, alle ore 21.00, sui nomi più prestigiosi della scena internazionale, che si esibiranno in virtuosismi e acrobazie sulle lame. Courmayeur on Ice è come un carillon, una magica scatola musicale dalla quale escono coreografie, musica e danza.

L’headliner principale è Loena Hendrickx, campionessa europea in carica e 5 volte campionessa del Belgio, terza sul podio ai Mondiali 2023 e bronzo alla finale di Grand Prix. Molto attesa anche l’esibizione dei campioni italiani in carica, Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini, affiatatissimi – si esibiscono insieme da 9 anni – e punta di diamante anche a livello europeo: nel loro palmares anche una medaglia di bronzo ai Campionati Europei e un oro a una prova di Grand Prix. Tra i fuoriclasse anche un’altra coppia imperdibile, Charlène Guignard e Marco Fabbri, due volte campioni europei e pluri-medagliati mondiali, e un grande pattinatore singolo come Matteo Rizzo, medaglia di bronzo ai campionati europei e vincitore delle universiadi 2018, e vari altri artisti del ghiaccio.

Per prenotazioni: https://eventi.courmayeurmontblanc.it/it/experience/20/courmayeur-on-ice-2024

I vertici del volley, italiano e mondiale a Courmayeur e su Raisport

Rullo di tamburi, le campionesse entrano in campo per conquistare la Volley Cup, primo appuntamento della lunga strada verso lo scudetto. In arrivo quattro squadre di serie A1, l’élite assoluta di questo sport. A partire dall’Imoco Conegliano, che la scorsa stagione ha conquistato il Campionato del Mondo, la Champions League con il conseguente titolo europeo, il Campionato italiano – per la settima volta, la sesta consecutiva - più la Supercoppa e la Coppa Italia. Poi c’è l’avversaria del Conegliano in finale alla Champions League, il Vero Volley Milano trainato da Paola Egonu, miglior giocatrice della Nations League 2024 e considerata la più forte pallavolista al mondo. Dalla Toscana ecco Savino del Bene Scandicci, seconda in campionato, pronta dare filo da torcere alle avversarie sotto la nuova guida dell’allenatore Antiga. Infine l’ultima fuoriclasse, Igor Gorgonzola Novara, quarta in campionato italiano, che nel 2024 ha conquistato la Challenge Cup, 5 anni dopo la storica vittoria in Champions League.

Venerdì 20 vanno in scena le due semifinali (ore 17.30 e 20.30), con la seconda trasmessa in diretta da Raisport HD. Il giorno dopo, dopo la sfida per la 3° e 4° posizione, sarà il momento della finalissima, sempre in diretta sul canale sportivo Rai alle 20.30. Il livello è il più alto possibile, lo spettacolo è garantito.