Ciclismo: Paolo Costa argento, Joel Philippot bronzo

Il (Friuli Venezia Giulia), regione che consegna alla Valle d’Aosta due medaglie: l’argento di Paolo Costa e il bronzo di Joel Philippot; fuori di poco dal podio Elisa Giangrasso, mentre centra la ‘Top ten’ Amélie Cerise e la fallisce di poco Matilde Anselmi.

Negli Allievi Donne secondo anno fallisce il podio per soli 8” Elisa Giangrasso (Biesse – Carrera; 43’09”), quarta, alle spalle della neo campionessa di categoria, Nicole Azzetti (Four es; 41’36”) che ha preceduto Elisa Bianchi (Flanders Love; 42’38”) e Giorgia Pellizotti (Sanfiorese; 42’01”); 20° Annie Vevey (Vc Courmayeur MB; 43’05”). Una stagione di vittorie e di podi a ripetizione il 2024 di Paolo Costa che oggi pomeriggio si è regalata la medaglia d’argento nella volata lunga – i primi tre racchiusi in meno di 5”. La maglia tricolore è andata a Filippo Grigolini (Jam’s Bike; 46’25”) a precedere, di 3”6, Paolo Costa (Gs Lupi Valle d’Aosta; 46’39”) e, di 4”4, Alessandro Biola (Rive Rosse; 46’29”). In 32° posizione Fabien Borre (Cicli Lucchini; 51’53”); 50° Erik Henriod (Cicli Lucchini; 54’07”).

Negli Allievi primo anno lo scudetto va a Walter Vaglio (Tugliese; 47’30”) che precede Tommaso Cingolani (Zero24; 48’18”) e Raffaele Armanasco (Biassono; 48’29”); 51° Christian Faita (Gs Lupi; 56’12”).

Negli Esordienti Donne secondo anno titolo a Gioia Raimondo (Rive Rosse; 28’33”) a precedere Nicole Trampus (Caprivesi; 29’11”) e a Sarah Trampus (Pantelleria; 29’17”). In 12° posizione Matilde Anselmi (Orange Bike Team; 31’25”); 20° Martina Bosonin (Orange Bike Team; 33’06”); 24° Nicole Vevey (Vc Courmayeur MB; 33’40”); 35° Arlyn Sposito (Gs Lupi; 36’25”). In campo maschile, è di bronzo Joel Philippot (Gs Lupi; 37’17”), con gradino alto del podio che va a Mattia Acanfora (Santa Cruz; 36’29”) e l’argento a Lorenzo Sommacampagna (Mtb Aquile; 37’08”). In 17° posizione Michel Careri (Orange Bike Team; 39’14”); 22° Raphael Tremblan (Gs Lupi; 40’09”); 44° Enea Botolotti Barrel (Orange Bike Team); 64° Aimé Chatrian (Orange Bike Team)

Negli Esordienti Donne primo anno a imporsi è Irene Righetto (Velociraptors; 29’42”) seguita da Marta Bodini (Monticelli; 29’55”) e da Eleonora Flaviani (Mtb Novagli; 30’05”). Al 9° posto Amélie Cerise (Orange Bike Team; 32’18”); 18° Anna Lini (Orange Bike Team; 34’16”); 23° Siria Valenti (Gs Lupi; 36’14”). Nei maschi vittoria di Davide Quattrone (Rostese; 38’58”) davanti a Giulio Grazian (Torre Bike; 39’43”) e a Jacopo Palermo (Montirone; 40’04”). In 31° posizione Federico Bruzzo (Gs Lupi; 45’11”); 83° Cédric Berlier (Cicli Lucchini); 57° Claudio Fianco (Orange Bike Team).