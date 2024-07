Il team La Sportiva gioisce nel GTC30: un Nadir Maguet devastante frantuma ogni record

Dominio assoluto del team La Sportiva nel GTC30, condito dal record della corsa fatto registrare da Nadir Maguet e Patricia Pineda Cornejo, alla loro prima apparizione al Gran Trail Courmayeur. Una prova devastante, quella del valdostano, che ha fatto coppia con il compagno di squadra Andrea Rostan per buona parte del percorso, prima di sfoderare il suo strapotere in discesa, arrivando tra lo stupore generale dopo 2h35’25”, ben 17’ in meno del 2h52’06” fatto registrare nel 2022 da Francesco Nicola con un percorso modificato. Rostan ha chiuso in 2h38’31”, con la tripletta La Sportiva completata dallo spagnolo Augustin Nicolas Molina in 2h41’15”.

“Quando si corre con Rostan so che i ritmi in salita sono alti – ha detto Nadir Maguet –, credo che abbiamo tenuto un buon passo per tutta la gara, e se riesco a stargli vicino in salita poi in discesa so di poter fare la differenza. È la prima volta che faccio questa gara bellissima, anche se questi posti li conosco bene, la balconata è uno dei sentieri più belli al mondo con scenari pazzeschi. Correre in Valle d’Aosta, con tanti tifosi ad incitare, mi dà una marcia in più”.

Patricia Pineda Cornejo a Lechey - Foto di Chiara Peroni | Zzam Agency



La Sportiva che può gioire anche nella gara femminile grazie alla vittoria di Patricia Pineda Cornejo, che ha deciso fin da subito di dettare i ritmi della corsa e di mettere una distanza di sicurezza tra sé e le sue inseguitrici. La leadership della spagnola, Campionessa europea di skyrunning nel 2021 e argento iridato nel 2022, non è mai stata messa in discussione, e ha tagliato il traguardo in 3h17’02”, lasciando indietro di oltre 10 minuti la francese Alicia Gaillard Liaudon (3h29’23”) e Camilla Calosso (3h35’09”).

“Per me era la prima volta qui, una gara che mi è piaciuta molto, mi sono molto divertita e ho amato i panorami – ha commentato Patricia Pineda Cornejo. Per me questa GTC30 è stata molto importante perché l’anno scorso ero infortunata e sono tornata a gareggiare proprio oggi”.