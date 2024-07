Ciclismo: Gaia Tormena ‘pentacampeon’: senza rivali anche a Aalen

Gaia Tormena, questo pomeriggio, ha indossato la sua quinta personalissima maglia iridata, vincendo a Aalen (Germania) il Campionato Mondiale Xc Eliminator, titolo che arriva dopo i successi di Waregen (2019), Graz (2021), Barcellona (2022) e Palangkaraya (2023) e l’argento, al fotofinish, per un millesimo, a Leuven, in Belgio, nel 2020.

La finale è una fotocopia dei turni precedenti; Gaia Tormena (Centro sportivo Esercito) è protagonista di una partenza al fulmicotone, alla quale resiste per quasi un giro la tedesca Marion Fromberger e l’altra germanica Lia Schrievers, mentre perde subito contatto la danese Line Mygdam. Nei passaggi artificiali, che esaltano la tecnica della valdostana, il vantaggio con il passare dei metri dilata, e Gaia Tormena nel tratto finale controlla e si regala l’arrivo a braccia alzate, con il tempo complessivo di 2’02”92. Alle sue spalle Schrievers beffa Fromberger per la seconda piazza, attardate rispettivamente di 2”03 e 2”20, per un podio per due terzi tedesco.

Miglior tempo nella qualifica contro il tempo, Gaia Tormena, in 1’00”086, fa meglio di 1”73 della tedesca Marion Fromberger (1’01”825) e di 3”04 della francese Madison Boissière (1’03”127). Nella prima batteria dei quarti la gara dura metà del primo giro; poi, l’aostana allunga e controlla per andare a chiudere le due tornate in 2’10”28, davanti alla danese Line Mygdam (a 1”86) e alla francese Coline Clauzure (a 4”55). Stesso copione in semifinale: dopo un giro la classifica è delineata, con Gaia Tormena a tagliare il traguardo in 2’07”83, seguita a 3”04 e a 4”57 dalla ‘solita’ Mygdam e dalla brasiliana Lara Caetano Leite (a 4”57).