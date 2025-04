'Il Codice Velasco': il Metodo Vincente del Maestro della Pallavolo diventa libro

Il mondo della pallavolo e non solo ha ora a disposizione un nuovo strumento per comprendere i segreti del successo: "Il Codice Velasco". Questo volume, nato dalla sinergia tra due figure di spicco del panorama pallavolistico italiano, Ciro Zoratti e François Salvagni, si propone di esplorare a fondo il pensiero e le strategie di Julio Velasco, uno degli allenatori più influenti della storia dello sport.

Ciro Zoratti, allenatore udinese classe 1985 con una solida carriera che spazia dai campionati giovanili fino al palcoscenico internazionale, porta in questo progetto la sua duplice competenza di studioso della pallavolo e meticoloso analista.

Al suo fianco, François Salvagni, allenatore bolognese nato nel 1971, arricchisce il volume con la sua vasta esperienza internazionale, culminata con prestigiosi successi come due Coppe Europee e riconoscimenti individuali come il premio Luigi Razzoli come miglior allenatore italiano nel 2011, da quest’anno coach della Cuneo Granda Volley in A.

Insieme a Zoratti, Salvagni è co-ideatore del popolare podcast di pallavolo "Coach Factor", ora approdato su YouTube, e co-autore di altri volumi dedicati alla figura dell'allenatore. Proprio la mancanza di una raccolta organica degli interventi di Velasco e il costante confronto con i migliori tecnici mondiali, cuore pulsante del progetto Coach Factor, hanno acceso la scintilla per la creazione di questo vero e proprio manuale.

"Il Codice Velasco" non si presenta come un tradizionale manuale tecnico ricco di schemi e esercizi. Al contrario, il libro offre un'immersione nel cuore della filosofia velaschiana, prendendo spunto da citazioni illuminanti dell'allenatore argentino per sviscerare temi cruciali come la gestione della pressione, la comunicazione efficace, il ruolo del leader e l'importanza del superamento dei propri limiti. L'approccio di Velasco, un sapiente equilibrio tra disciplina e adattabilità, viene analizzato in profondità, svelando come il successo non sia frutto del caso ma di un metodo rigoroso e di una costante attenzione al miglioramento.

Ad arricchire ulteriormente la lettura, ogni capitolo si conclude con aneddoti che avvolgono la figura di Velasco in un alone quasi leggendario. Storie tramandate negli spogliatoi, racconti di ex giocatori e addetti ai lavori, tra verità e mito, offrono uno spaccato inedito dell'impatto umano e professionale di questo straordinario allenatore.

"Il Codice Velasco" si configura dunque come un omaggio a un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella pallavolo italiana e mondiale, ma si rivolge anche a chiunque sia interessato alle dinamiche della leadership e della crescita personale. Perché, come insegna Velasco, vincere è sempre il risultato di un metodo ben preciso.

Dove acquistare "Il Codice Velasco":

Il libro è disponibile per l'acquisto online su Amazon al seguente link: https://amzn.eu/d/hAoetrB

Non perdete l'occasione di scoprire il "Codice" di un vero maestro.