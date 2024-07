Per Francesca Mazzucato super ottavo posto nei nazionali della categoria Pulcini

Francesca Mazzucato giovane golfista dell’Aosta Brissogne festeggia il suo impegno tricolore nel biellese, conquistando un prestigioso ottavo posto nei nazionali della categoria under 14.

Il campionato nazionale Pulcini nelle ultime sette edizioni per ben quattro volte (2018, 2019, 2022, 2023) è stato ospitato dal Golf club del Cervino. Questa edizione sarebbe stata la quinta e la terza consecutiva se l’evento alluvionale di fine giugno non avesse colpito duro costringendo il circolo ai piedi della Gran Becca ad alzare bandiera bianca a favore del golf club Cavaglià che per tre giorni, dall’8 al 10 luglio, ha ospitato i migliori under 14 d’Italia.

La competizione tricolore, disputata su tre giornate ha visto, a livello femminile il successo di Maria Sole Albini (Royal Park Roveri) che chiudendo i tre giri da 18 buche in 199 colpi (5 sotto il par) si è aggiudicata il campionato nazionale Pulcini. Il podio è completato dalla torinese Anita Marrone con 203 colpi complessivi e dalla romana Martina Benazzo che ha concluso con 209 colpi.

Francesca è stata protagonista di una prova super, con una prima giornata, lunedì 8 luglio, strabiliante, completata con 66 colpi, 2 sotto il par, prestazione che le ha consegnato la seconda posizione provvisoria. Martedì 9 luglio, lo score non è stato dello stesso clamoroso avvio ed i 77 colpi del secondo impegno, con 143 colpi complessivi l’ha fatta scivolare in ottava posizione, comodamente tra le prime trenta che hanno avuto l’onore di chiudere la competizione nazionale di categoria, raggiungendo agevolmente il primo prestigioso obiettivo del giovane talento golfistico valdostano. La terza e conclusiva fatica, mercoledì 10 luglio, ha visto Francesca completare l’impegno con un certamente positivo

73 colpi che le ha permesso di confermare l’ottava posizione finale con 216 colpi complessivi.

Francesca Mazzucato, contentissima del risultato conseguito racconta: “Il primo giro è stato incredibile! Non avevo mai fatto un giro sotto il par del campo e ho potuto godermi una giornata sul podio tricolore. Questa performance da una parte mi ha dato forza, ma dall’altra mi ha anche un po’ penalizzata in quanto sapevo che difficilmente avrei potuto reggere tre giornate a quel livello e, forse, su qualche colpo del martedì, avrei potuto chiudere meglio le buche. Sono scivolata all’ottavo posto e ho combattuto per restare nella top ten, una posizione che considero molto importante e che mi sono guadagnata con un buon terzo giro. Ora, consapevole dei miei progressi, proseguo la mia stagione con l’obiettivo di migliorare ancora”.