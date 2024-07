Esperienza tricolore nei nazionali Cadetti per Alessandro Subet e Mathias Sciocchetti Bois

Ha avuto termine dopo due giornate l’esperienza ai campionati italiani Cadetti dei due valdostani impegnati, Alessandro Subet e Mathias Sciocchetti Bois. I due 15enni, entrambi tesserati per il Golf club Aosta Brissogne, si sono confrontati con i migliori coetanei dello stivale sulle 18 buche del Golf club Margara, circolo piemontese di Fubine Monferrato in provincia di Alessandria. Per entrambi è sfuggito l’accesso alla terza giornata conquistata solo dai primi 32 dopo primi due giri, di fatto, stante il livello decisamente elevato, una prospettiva bramata ma concretamente difficile da raggiungere. La classifica fotografa la 57esima posizione per Alessandro Subet, mentre Mathias Sciocchetti Bois si è attestato al 75esimo posto sui 90 presenti sul foglio gara.

La prima giornata si è chiusa con la bella prestazione di Alessandro Subet, il giovane di Charvensod, preciso e concentrato, si è distinto concludendo le diciotto buche in 79 colpi, 7 oltre il par di un campo particolarmente selettivo, prestazione che, in coabitazione con altri, gli ha garantito la 24esima piazza. Meno performante Mathias Sciocchetti Bois che, con alti e bassi, ha un po’ “sporcato” l’impegno tricolore chiudendo il primo giro 71esimo con 85 colpi, lontano dalla prospettiva di giocarsi chance di accesso alla terza giornata.

Il ritorno, il giorno seguente, sul campo di gara è stato quello più carico di tensione e Alessandro, entrato sul green nel pomeriggio, con il primo gruppo già a riposo, ha dovuto gestire il proprio impegno giocando sulle prestazioni di coloro che lo avevano preceduto al mattino. La consapevolezza di potersela giocare con i migliori ha pesato negativamente sul giovane talento che non è riuscito a replicare la prestazione del giorno prima. 89 colpi è stato l’esito di giornata, con qualche buca meno precisa rispetto al giorno prima che lo ha inesorabilmente allontanato dalla parte “nobile” della classifica chiudendo 57esimo con 168 colpi totali.

Senza nulla chiedere alla sua prestazione Mathias ha affrontato la seconda giornata senza la giusta tensione agonistica. 91 colpi finali, sommati agli 85 della mattina del giorno prima, hanno determinato il 176 finale che ha portato in dote al giovane golfista di La Salle la 75esima posizione finale.

L’evento alluvionale che ha colpito nello scorso weekend la località di Cervinia ha fatto registrare danni importanti sul territorio e parzialmente è stato colpito anche l’impianto del Golf club del Cervino. Dopo una valutazione attenta il circolo è pianamente operativo ed ha confermato il calendario di gare avendo concretamente a disposizione 12 della sue 18 buche. Non potendo contare sulle 18 buche è stato inevitabile lo spostamento del campionato italiano Pulcini (under 14) in programma proprio a Cervinia a partire da lunedì 8 luglio. I tricolori di categoria sono stati quindi dirottati sui campi del Golf club Cavaglià, vicino a Biella dove sarà della gara anche la valdostana del Golf club Aosta Brissogne Francesca Mazzucato.

Impegnata Francesca, gli altri golfisti seguiti dalla delegazione valdostana della Federgolf, hanno a disposizione qualche giorno di respiro prima di gettarsi in un impegnativo periodo di competizioni che parte dalla gara nazionale a Boves, in programma il 13 e 14 luglio.