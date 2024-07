Club des Sports 17 volte sul podio a “Ginnastica in Festa”

Centinaia e centinaia di giovani ginnaste si sono date appuntamento a Rimini per partecipare a “Ginnastica in Festa” che ha chiuso la stagione agonistica. Dopo i podi della scorsa settimana, il Club des Sports si è ripetuto, andando a migliorare i risultati dello scorso anno. La società ha centrato 33 finali, salendo sul podio per diciassette volte (7 successi, altrettanti secondi posti e tre terzi).

INDIVIDUALE LE - Bella doppietta per il Club des Sports, che si è preso le prime due posizioni della classifica generale della gara Senior 2. Titolo per Cecilia Cuaz con 28.500, davanti alla compagna di squadra Emilie Avallone (28.200), con terzo gradino del podio per Rebecca Toppetti (Ritmico Sportiva Massa; 28.150). Sesta Giulia Cretier (27.775) e 58a Alysée Casula (23.125). Ottimi risultati anche nei singoli 29.550). Bertoncin si è inoltre piazzata quarta nella finale al cerchio, nona alla palla e quinta alle clavette. Nelle Senior 1, sesta Sofia Bevilacqua (28.875), 12a Manuela Fianco (28.250) e 20a Aimée Bo (27.600) nella generale vinta da Ilaria Bernini (Gym Star; 29.450); nei singoli esercizi Bo si è classificata seconda alla fune e settima al cerchio, Bevilacqua quarta alla palla e Fianco quinta alle clavette.

INDIVIDUALE LD - Nella categoria Junior 2, Nicoletta Moro ha conquistato il titolo alle clavette, totalizzando 12.550 nella finalissima. Ha preceduto Nicole Bellosi (Lugo; 12.275) e Magdalena Tsymbalista (Ginnica; 12.100). Decimo posto nella generale con 23.450 punti, nella prova vinta da Aurora Giunta (San Giorgio; 24.450). Nelle Senior 1, tredicesima della generale Anna Cairo, che ha terminato nona nella finale al cerchio.

SQUADRE - Titolo italiano tra le Allieve (LD - serie D). Angelica Brunetti, Anna Gusulfino e MariaPaola Rigo hanno vinto con 38.550 punti, davanti a Ritmica Kolbe (37.675) e Polisportiva Carignano (37.450). La formazione Open, composta da Anna Montecchi, Viola Ottobon e Sveva Ottobon, ha concluso quarta con 37.275 punti; sul podio Iris Arre (37.500), Eurogymnica Torino (37.475) e Arteritmica Parabiago (37.275).

Nella prova Open (serie D LE) grande riconferma del Club des Sports, per il secondo anno consecutivo sul gradino più alto del podio con Aimée Bo, Emilie Avallone, Anna Cairo e Cecilia Cuaz. Le valdostane hanno totalizzato 41.950 punti e preceduto Ghislanzoni (40.925) e Seregno (40.800). Nella gara di insieme LE2, quinte Ilaria Bertoncin e Manuela Fianco (13.100 punti). Successo di Aurora Montegrotto con 14.250 punti. Tra le LC serie D, nono posto per Celeste Ciurca, Alessia Masoaro e Melissa Mastroianni con 31.925 punti. Vittoria di Nike Catania (32.725).