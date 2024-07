La Rappresentativa valdostana agli Italiani Strada di Altopascio (LU)

Sono dieci gli atleti convocati dal selezionatore del settore Strada del Comitato valdostano della Fci i Campionati italiani Esordienti maschile e femminile primo e secondo anno e Allievi, maschile e femminile, in programma il 6 e 7 luglio, ad Altopascio (Lucca).

Sabato 6 luglio, Esordienti Donne secondo anno (partenza alle 11.15; km 51,300): Mélanie Bosonin (Cicli Fiorin Cycling Team); Allievi Donne (partenza alle 14.30; km 71,700); Elisa Giangrasso (Ghedi Cycling). Domenica 7 luglio, Esordienti primo anno (partenza alle 9; km 40,300): Claudio Fianco (Orange Bike Team), Learco Hervé Collé (Cs Lys); Esordienti secondo anno (partenza alle 11.30; km 46,600): Enea Bortolotti Barrel, Michel Careri (Orange Bike Team), Joel Philippot (Gs Lupi Valle d’Aosta), Lorenzo Rossi (Vc Courmayeur MB); Allievi (partenza alle 15; km 74,00): Fabien Borre (Cicli Lucchini), Pietro Mantasia (Gs Lupi).



MountainBike

Terza prova del Grand Prix Giovanissimi, sabato 6 luglio, dalle 14, a Champorcher, giornata organizzata dal Vtt Arnad.



CdM MountainBike

Sesta tappa della Coppa del Mondo Xco di MountainBike, nel fine settimana a Les Gets, Haute-Savoie, in Francia, con in programma, venerdì 5 l’Xcc – Short track e, domenica 7, l’Xco. Iscritti alla prova francese ci sono Martina Berta (Santa Cruz) e Andreas Vittone (Ktm-Protek- Elettorsystem) negli Elite; Nicole Pesse (Trinx Factory Team), Giulia Challancin (Bcl Factory Team) e Gabriel Borre (Santa Cruz) negli Under 23.

Il programma. Venerdì 5, l’Xcc-Short track: 16.45, Under 23 Donne; 17.20, U23 uomini;

18, Elite Donne; 18.35 Elite uomini. Domenica 7, l’Xco: alle 9 Under 23 Donne; 11, Elite Donne; 13.30, U23 uomini; 15.30, Elita uomini.



CM MountainBike

Sarà in Germania, ad Aalen, dall’11 al 14 luglio e, sabato 13, Gaia Tormena (Centro sportivo Esercito) andrà a caccia della sua quinta personalissima maglia iridata, dopo le vittorie ottenute a Waregen 2019, Graz 2021, Barcellona 2022 e Palangkaraya 2023. Nella cittadina tedesca è in fatti in programma il Campionato Mondiale Xc Eliminator, con ancora l’aostana favorita della vigilia; nella trasferta a Aalen, Gaia Tormena sarà accompagnata dal Commissario tecnico Mirko Celestino e da Stefano Masoni, oltre che dal massaggiatore Luca Musella.