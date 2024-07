Filippo Agostinacchio, due medaglie ai tricolore Gravel di Golferenzo (PV)

Una gara, due volte sul podio: Filippo Agostinacchio è bronzo agli Assoluti e oro Under 23 dei Campionati italiani Gravel, disputati oggi, a Golferenzo (Pavia).

Filippo Agostinacchio (Beltrami Tsa Tre Colli; 4h 23’21”) conclude al terzo posto assoluto, e primo Under 23, alle spalle degli Elite Samuele Zoccarato (4h 18’20”) e Luca Colnaghi (4h 23’08”), entrambi del Vf Group Bardiani.

Nei Master 7, nella vittoria di Giorgio Chiarini (Flanders Love; 3h 19’44”), sesto posto di Diego Marana (Team Benato (3h 51’16”).

Domenica scorsa, 23 giugno, Filippo Agostinacchio (Beltrami Tsa Tre Colli), aveva chiuso il Campionato italiano Strada riservato agli Under 23, a Trissino (Vicenza), in 11° posizione, a 1’24” dal vincitore, il veneto Edoardo Zamperini (4h 04’39” per coprire i 167,670 km, alla media di 41,121 km/h).

Strada

Campionato italiano Strada Juniores, ieri e oggi, a Casella (Genova). Ieri, nella prova femminile, successo in solitaria di Giada Silo (Breganze Millenium; 2h 33’03”) a precedere di 29” Silvia Milesi (Biesse – Carrera) e, di 1’18”, Chantal Pegolo. In 43° posizione Sofia Guichardaz, a 6’36”, a difendere i colori della Petrucci Gauss Cycling Team.

Al maschile, con la maglia della Rappresentativa valdostana, guidata da Massimo Giangrasso, Mattia Agostinacchio e Kristian Blanc, che sono costretti al ritiro ai meno 25 km dal traguardo. La gara è stata vinta, in solitaria, dal ligure Lorenzo Mark Finn.

Strada

Esordienti Donne primo e secondo anno in gara, oggi, a Cuveglio (Varese) nel 2 Trofeo Binda, corsa di 29,600 km vinta nello sprint a tre da Emma Cocca (Mazzano) davanti a Elisa Sansottera Paiusco (Ju Green) e a Nina Marinini (Biesse – Carrera), terzetto sul traguardo con il crono di 52’36”, alla media di 33,764 km/h. A 39” dalla vincitrice, in 17° posizione assoluta e 10° Esordienti secondo anno, Mélanie Bosonin (Cicli Fiorin Cycling Team).

Anche negli Allievi Donne, su un tracciato di 58,400 km, un terzetto a disputarsi la vittoria e, a spuntarla, è Elisa Biachi (Flanders) davanti a Maria Acuti (Sovico) e a Alessia Milesi (Ossanesga) sul traguardo in 1h 45’53”, alla media di 33,093 km/h. Nel gruppetto che arriva attardato di poco meno di 30” dalla testa, 14° Elisa Giangrasso (Biesse – Carrera).