Ciclismo: Nicole Pesse in grande evidenza agli Internazionali d’Italia ad Alpago (BL)

Argento, ieri, nella Team relay con la Trinx Factory Team, seconda assoluta e miglior Under 23, oggi: è il bilancio di Nicole Pesse in questo fine settimana a Chies d’Alpago (Belluno), sede prima dei Campionati italiani Team relay e della tappa finale degli Internazionali d’Italia Series; bene anche Giulia Challancin, che conquista il podio di categoria.

A mezzogiorno in punto fa in scena la gara Open femminile, vinta dalla slovena Tanja Zakelj, in 1h 32’21”, che precede di 40”, e prima Under 23, Nicole Pesse (Trinx Factory Team; 1h 33’00”) e Lucrezia Braida (Team Sogno; 1h 33’31”). Al 5° posto assoluto, 3° U23, Giulia Challancin (Bcl Factory Team; 1h 35’15”).

Negli Juniores Donne, ancora un successo sloveno grazie a Marusa Tereza Serkezi (1h 05’59”); 21° Emilie Bionaz (Cicli Lucchini; 1h 16’03”). Al maschile s’impone Giulio Peruzzo (Loris Bike; 1h 03’56”); 38° Thierry Philippot (Gs L upi Valle d’Aosta; 1h 12’21”).

Ieri, nel Campionato italiano Team relay, netto successo della Scott Racing Team (Elia Rial, Lorenzo Trincheri, Giulia Rinaldoni, Giada Martinoi, Matteo Siffredi; 57’43”) a precedere di 2’20” la Trinx Factory Team (Marco Bramati, Alan Zanolini, Nicole Pesse, Lucia Bramati, Cristian Bernardi; 1h 00’04”), con terza Lee Cougan Banca Prealpi (Tommaso Carli, Enrico Barazzuol, Pietro Cao, Martina Pozzato, Beatrice Fontana; 1h 03’18”).

Il titolo tricolore giovanile – Allievi e Esordienti – è stato vinto dal GagaBike (Marco Soprani, Giacomo Santoni, Riccardo Bianchi, Valentina Bravi; 33’32”). In 10° posizione il Gs Lupi Valle d’Aosta 1 (Pietro Mantasia, Raphael Tremblan, Arlyn Sposito, Paolo Costa; 35’31”); 19° Gs Lupi 2 (Lamberto Falchi, Siria Valenti, Christian Faita, Joel Philippot; 37’20”).



CdM MountainBike

Doppio appuntamento con la Coppa del Mondo, oggi, in Alta Savoia.

Nell’enduro, Elite Donne, a Combloux (Francia), vittoria della francese Morgane Charre (29’17”); 29° Sophie Riva (29’26”).

Nell’Xco Marathon, a Mégève (Francia), terzo gradino del podio di Samuele Porro (5h 10’10”) alle spalle del colombiano Leon Hector Leonardo Paez (5h 07’18”) e del tedesco Andreas Seewald (5h 08’56”). Prima gara nel massimo circuito mondiale Marathon per Giuseppe Lamastra (Silmax) che chiude 40°, con il tempo di 6h 13’15”).