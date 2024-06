Mathias Sciocchetti Bois si impone a Cervinia

Il circuito giovanile interregionale Teodoro Soldati martedì 25 giugno ha fatto tappa sulle 18 buche del Golf del Cervino. Ad imporsi ai piedi della Gran Becca nella classifica del lordo è stato il 15enne di La Salle, tesserato per il Golf club Aosta Brissogne, Mathias Sciocchetti Bois che ha centrato la vittoria chiudendo il suo impegno con 74 colpi, +5 dal par del campo. Alle sue spalle i titolati Mattia Rosso con 75 e Stefano Osella con 76 colpi.

La prestazione del talento valdostano è stata in crescendo e dopo le prime 9 buche chiuse con 40 colpi, la parte discendente del suo impegno è stata più performante chiudendo con

34 colpi, una progressione che gli ha permesso di recuperare terreno sui competitor andando ad aggiudicarsi la competizione.

Medaglia di “legno” è andata ex aequo a Federico Subet, anche lui in forza al Golf club Aosta Brissogne e Julian Faccini, tesserato per il Golf club Courmayeur et Grandes Jorasses che hanno completato il percorso con 77 colpi guadagnando la quarta piazza. A completare il quintetto valdostano Alessandro Subet (Golf club Aosta Brissogne) che si è attestato in decima posizione con 81 colpi.

Un ottimo riscontro per Mathias Sciocchetti Bois che si presenta carico e motivato per il prossimo appuntamento, quello più importante della stagione, i Campionati Italiani della categoria Cadetti che si disputa dal 2 al 5 luglio sui green del Golf club Margara, a Fubine Monferrato in provincia di Alessandria. Con lui, qualificato, a difendere i colori valdostani il compagno di circolo, il coetaneo 15enne di Charvensod Alessandro Subet.