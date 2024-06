Ciclismo: Bravi Berta e Vittone nell’Xco di Coppa del Mondo di Crans Montana

Dopo l’ottimo 13° posto nell’Xcc –Short track di venerdì, la gressaentze è caduta, ieri, in allenamento, riportando una forte contusione al ginocchio che, oggi, l’ha costretta al ritiro al termine del primo dei quattro giri del tracciato.

Nell’Elite Donne conclude in 12° posizione, a soli 8” dalla ‘Top ten’, Martina Berta (Santa Cruz Rocksohx Pro Team; 1h 23’39”) nella gara vinta dalla francese Loana Lecomte (1h 17’22”) davanti alla svizzera Alessandra Keller (a 46”) e all’olandese Puck Pieterse (a 1’33”). Al maschile, terzo gradino del podio per Luca Braidot (Santa Cruz; 1h 28’33”) alle spalle del britannico Thomas Pidcock (1h 26’28”) e allo svizzero Mathias Fluckiger (1h 27’38”). Conferma il 38° posto ottenuto la scorsa settimana nella tappa della Val di Sole Andreas Vittone (Ktm-Protek-Elettrosystem; 1h 35’09”), in griglia di partenza con il numero 67.

Nelle Under 23 Donne a imporsi è la francese Olivia Onesti (1h 06’36”), con buona sesta Valentina Corvi (Santa Cruz; 1h 09’51”). Ritirata, come detto, Nicole Pesse (Trinx Factory Team), conclude in 54° posizione Giulia Challancin (Bcl Factory Team). In campo maschile doppietta statunitense grazie a Riley Amos (1h 08’34”) e Bjorn Riley (1h 09’11”) e terzo il francese Luca Martin (1h 09’26”). Il migliore degli azzurri, 16°, è Elian Paccagnella (1h 12’50”); 88° Gabriel Borre (Santa Cruz).

Ieri, nell’Xcc – Short track, 20° posizione di Martina Berta (20’26”), nella gara vinta dall’olandese Puck Pieterse (19’03”). Il giorno precedente, nella prima gara della tappa di Crans Montana, vinta dalla canadese Emilly Johnston (Trek Future; 20’58”) davanti alla tedesca Carla Hahn (Lexware; 21’03”) e alla statunitense Madigan Munro (21’10”). Nicole Pesse (Trinx Factory Team; 22’26”) ha concluso in 13° posizione, a 1’28” dalla vincitrice a 13” dal 10° posto, occupato dalla svizzera Elina Benoit (22’13”).