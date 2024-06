Ciclismo: Nicole Pesse a un passo dalla ‘Top ten’ nell’Xcc di Crans Montana

La gara di apertura della prova elvetica è stata vinta dalla canadese Emilly Johnston (Trek Future; 20’58”) davanti alla tedesca Carla Hahn (Lexware; 21’03”) e alla statunitense Madigan Munro (21’10”). Nicole Pesse (Trinx Factory Team; 22’26”) ha concluso in 13° posizione, a 1’28” dalla vincitrice a 13” dal 10° posto, occupato dalla svizzera Elina Benoit (22’13”).

Il programma di Crans Montana prosegue, oggi, alle 13 e alle 13.35, con l’Xcc – Short track, rispettivamente per le Elite Donne e maschi e, alle 15.30, con l’Xco Under 23 maschile. domani, chiusura della tappa elvetica: alle 10 Xco Under 23 Donne; alle 12 XCo Elite Donne e, alle 14.30, Elite maschile.