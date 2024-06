Domani pomeriggio a Palazzolo Milanese l’ultimo saluto a Vasco Sarto

Il mondo sportivo valdostano aveva appena accompagnato, sabato 15 giugno, lo storico patron Giovanni ‘Nino’ Ramires nel suo ultimo viaggio e, a poche ore dalla presentazione della sessantesima edizione del Giro della Valle d’Aosta, lunedì 17, a Châtillon, è arrivata la notizia del decesso del successore di ‘Nino’, Vasco Sarto, che prese le redini del Petit Tour nel 2006 e lo diresse fino al 2014.

Grande appassionato di ciclismo, fu Giudice di gara, designatore della categoria in Lombardia e poi ispettore antidoping. Nato nel padovano, si trasferì in provincia di Milano e, con l’arrivo della pensione, la decisione di vivere nella Valle del Lys, a Perloz. Coltivò la sua passione per le due ruote frequentando lo storico sodalizio della Bassa Valle, il Cs Lys, e da qui il suo successivo coinvolgimento con il Giro Valle.

“Vasco Sarto, nonostante l’approdo in età non più giovanissima alla testa del Petit Tour – ricorda la presidente del Comitato valdostano della Fci, Francesca Pellizzer – ha portato un vento di innovazione che ha reso maggiormente conosciuto il Giro della Valle d’Aosta. L’ha reso ancor più ambito, sempre più internazionale, allargando i confini e uscendo dalla partecipazione di squadre che, fino a quel momento, era prettamente europea. È doloroso che alla vigilia della sessantesima edizione il mondo sportivo in generale, non solo quello ciclistico, debbano piangere due enormi figure dirigenziali, che hanno fatto grande la corsa valdostana, accompagnandola e facendola crescere, per sedici, prestigiosi, anni. A nome mio personale, e del direttivo che presiedo, porgo alla famiglia di Vasco le più sentite condoglianze”.

Le esequie di Vasco Sarto saranno celebrate, domani, venerdì 21 giugno, alle 15, nella Chiesa Parocciale di Palazzolo Milanese.