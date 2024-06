Nemmeno il tempo ferma la Monte Rosa SkyMarathon - atleti provenienti da cinque continenti in gara

Con un giorno di rinvio a causa del maltempo, la Monte Rosa SkyMarathon, la gara più alta d’Europa, ha dato i suoi frutti con cielo azzurro, ma neve alta fino alle ginocchia…freddo e vento ad Alagna Valsesia, Piemonte.

Come sempre, gli atleti hanno gareggiato in coppia, legati per sicurezza a partire dal limite delle nevicate dove 174 squadre provenienti da tutto il mondo hanno preso parte alla corsa lunga 35 km con un’imponente dislivello complessivo di 7.000m. Tuttavia, la giornata perfetta non presentava condizioni ideali per nuovi record. Gli italiani William Boffelli e Tadei Pivk, che l’anno scorso avevano stabilito il record di salita e di gara, hanno vinto ancora, demolendo la concorrenza. La vittoria resta in Italia anche al femminile, con Martina Valmassoi e Giuditta Turini, che hanno concluso con un incredibile ottavo posto assoluto.

Seconda vittoria consecutiva per Tadei Pivk e William Boffelli. ©iancorless.com

“Ci sentivamo benissimo e ci siamo davvero goduti la gara“, ha commentato Boffelli. “Le condizioni della neve erano perfette nella parte bassa, ma appena superato il canale abbiamo capito che non potevamo spingere perché la neve era troppo soffice. Quando è diventato chiaro che non avremmo potuto fare il record, abbiamo potuto apprezzare appieno questa giornata perfetta.”

“Devo ammettere che William era troppo forte oggi” ha confessato Pivk. “Ho avuto difficoltà a tenere il suo ritmo dopo il canalino. Lui spingeva e io lo seguivo e basta. Forse è per questo che non sentivo il freddo o il vento. Ero troppo stanco!” I due hanno chiuso in 4h41’23”, dodici minuti in più rispetto al record dello scorso anno e con 29 minuti di vantaggio sulla seconda squadra, gli italiani Daniel Antonioli e Lorenzo Rota Martir.

“Questa gara è sempre fantastica“, ha detto Antonioli. “Pensavo che avremmo avuto una bella battaglia con Tadei e William, ma oggi erano troppo forti. Abbiamo semplicemente mantenuto il nostro ritmo, sapendo che non avremmo potuto vincere, ma sono sicuro che Lorenzo sarà presto in corsa per la vittoria!” Riprendendo la previsione di Antonioli, Rota Martir ha commentato: “Oggi non mi sono mai sentita al 100%, quindi voglio tornare e dare il massimo e vedere cosa può succedere quando mi sento bene!”

I lombardi Lorenzo Rota Martir e Daniel Antonioli hanno concluso in seconda piazza nonostante l’agguerrita competizione. ©iancorless.com

Terza la squadra italo-svizzera composta da Edoardo Albrighi e Roberto Delorenzi. Delorenzi, Campione del Mondo di Skyrunning e leader delle Skyrunner® World Series, era reduce dalla vittoria del giorno precedente nel doppio Vertical Kilometer® dell’AMA VK2, ma ha avuto abbastanza gambe per spingere e conquistare il podio, risalendo da una dodicesima posizione a metà percorso, alla quarta in vetta e terzi al traguardo.

Nella gara femminile tutto era chiaro fin dalle prime battute. Martina Valmassoi e Giuditta Turini avevano un margine di otto minuti a metà percorso sull’americana Hillary Gerardi e sulla valdostana Marina Cugnetto, e le iscritte dell’ultimo minuto, Dimitra Theocharis e Iris Pessey. Queste due coppie hanno lottato fino al Colle del Lys a 4.200m di altitudine, dove Gerardi-Cugnetto sono riuscite a distanziare il duo greco-francese.

La squadra vincitrice al femminile Martina Valmassoi e Giuditta Turini al canalino. ©iancorless.com

“Ho vinto qui nel 2018 con Holly Page”, ha detto Gerardi. “Mi piace sempre tornare perché è una gara fantastica, è esattamente quello che amo e quello che faccio nel mio tempo libero, cioè partire dalla base a valle e salire sulla montagna e ritorno – puro skyrunning.

“Una delle cose che amo è che si vede davvero che è qualcosa che è apprezzato dalla gente del posto. Quando eravamo sul ghiacciaio c’erano letteralmente migliaia di persone lassù, spettatori, alpinisti, sciatori: tutti erano calorosi, ci incoraggiavano e applaudivano.

“È stata una bellissima esperienza correre con Marina [Cugnetto] che ha avuto un momento difficile all’inizio della gara ma è dura come il ferro e penso che in realtà si sia sentita meglio man mano che salivamo. È stato fantastico condividerla con lei come partner del team SCARPA. Quando pensiamo al marchio, ai suoi valori e al fatto di essere lo sponsor principale qui, tutto si amalgama perfettamente.”

L’americana Hillary Gerardi e la valdostana Marina Cugnetto raggiungono i 4,554m di quota in vetta e un ottimo secondo posto. ©iancorless.com

La concomitante Monte Rosa Vertical, lunga 5 km con 1.150m di dislivello non è stata priva di emozioni, con il piemontese Andrea Rostan e la neozelandese Sophie Grant che hanno conquistato la vittoria. Rostan ha stabilito il nuovo record della gara in 46’51”, abbassando il precedente di 9’.

Riassumendo gli eventi del fine settimana, hanno preso parte 544 atleti provenienti da 27 Paesi dei cinque continenti, sottolineando la popolarità sempre crescente di questa corsa, culla dello skyrunning e la corsa più alta d’Europa.

Dalla lontana Nuova Zelanda, Sophie Grant conquista il Monte Rosa Vertical. ©Damiano Benedetto Photo

Risultati Monte Rosa SkyMarathon

Uomini

1. William Boffelli (ITA) – Tadei Pivk (ITA) 4h41’23”

2. Daniel Antonioli (ITA) – Lorenzo Rota Martir (ITA) 5h10’59”

3. Roberto Delorenzi (SUI) – Edoardo Albrighi (ITA) 5h38’06”

4. Robert Oberhollenzer (ITA) – Stefan Ungericht (ITA) 5h40’42”

5. Andy Symonds (GBR) – Gautier Airiau (FRA) 5h48’30

Donne

1. Giuditta Turini (ITA) – Martina Valmassoi (ITA) 6h13’01”

2. Hillary Gerardi (USA) – Marina Cugnetto (ITA) 6h37’09”

3. Iris Pessey (FRA) – Dimitra Theocharis (GRE) 7h16’42”

4. Giulia Zanovello (ITA) – Karin Bieler (ITA) 7h28’20”

5. Noémie Grandjean (FRA) – Camilla Calosso (ITA) 7h39’51”

Monte Rosa Vertical

Uomini

1. Andrea Rostan (ITA) 46’51”

2. Mattia Bertoncini (ITA) 50’31”

3. Alessandro Civitiello (ITA) 56’37”

Donne

1. Sophie Grant (NZL) 1h08’34”

2. Clara Defilippi (ITA) 1h10’39”

3. Greta Banfi (ITA) 1h12’36”

