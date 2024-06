Nuoto: Marie Claire Deanoz conquista il podio alla Oceanman del Lago d’Orta e vola alla finale di Dubai

L' evento, organizzato da una dinamica realtà spagnola che ha rapidamente conquistato la scena mondiale, attira ogni anno gli atleti migliori da tutto il globo, e quella del Lago d’Orta è considerata una delle tappe più significative.

Inizialmente programmata su una distanza di 5,5 km, la gara è stata ridotta a 4 km a causa delle condizioni meteorologiche avverse che hanno accolto i partecipanti: pioggia torrenziale, vento e una fitta nebbia sul lago che rendeva quasi impossibile vedere le boe. L’organizzazione, in nome della sicurezza, ha deciso di accorciare il percorso, dimostrando grande attenzione e professionalità.

Nonostante le difficoltà, tra cui la corrente contraria e la pioggia incessante, Marie Claire Deanoz ha affrontato la competizione con determinazione e coraggio. Con il 70% dei partecipanti provenienti dall’estero – Giappone, America ed Europa – la sfida era ancora più intensa e il livello di competizione altissimo. Il percorso, suddiviso in due giri da 2 km ciascuno con uscita all’australiana, ha messo alla prova la resistenza e la capacità strategica di tutti gli atleti.

Con una performance straordinaria, Marie Claire Deanoz ha chiuso la gara in 56 minuti e 40 secondi, conquistando un meritatissimo terzo posto nella sua categoria. Questo eccellente risultato le ha garantito la qualificazione alla finale di Dubai, prevista per dicembre, dove si scontrerà con i migliori nuotatori del mondo. Un traguardo che non solo celebra il talento di Marie Claire, ma porta anche un grande onore alla Valle d’Aosta, rafforzando il legame tra sport e territorio.