GOLF: FRANCESCA MAZZUCATO E FEDERICO SUBET ARGENTO E BRONZO A CARMAGNOLA

Francesca Mazzucato, una giovane promessa di soli 13 anni tesserata per il Golf Club Aosta Brissogne, ha dimostrato ancora una volta la sua abilità e determinazione. La giovane golfista ha chiuso le 18 buche in seconda posizione con 81 colpi, lo stesso risultato della vincitrice, Sara Montejo Rey. La gara si è decisa al play-off, dove Francesca ha dovuto cedere nonostante il par alla buca contro il birdie della sua avversaria. Questo risultato conferma il grande talento di Francesca, che si è guadagnata un meritato secondo posto e punti preziosi per il circuito.

Nel campo maschile, Federico Subet, un altro talento del Golf Club Aosta Brissogne, ha conquistato la terza posizione con un totale di 74 colpi, solo uno in più del vincitore Riccardo Rossi. Federico ha dimostrato grande carattere in una sfida agguerrita, confermando di essere uno dei giovani golfisti più promettenti della Valle d'Aosta.

Questi risultati non sono stati gli unici successi per i giovani golfisti valdostani. Emanuele Giachino, del Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses, ha ottenuto un ottimo quinto posto con 76 colpi, mentre Mathias Schiocchetti Bois, del Golf Club Aosta Brissogne, si è classificato nono con 78 colpi. Alessandro Subet, con 81 colpi, ha completato il quintetto valdostano piazzandosi al quattordicesimo posto.

Questi giovani atleti non si fermeranno qui. In settimana, proveranno le 18 buche del Golf Club del Cervino in preparazione della tappa valdostana del circuito "Teodoro Soldati" in programma il 25 giugno. Inoltre, il circolo ai piedi della Gran Becca ospiterà, a partire dall'8 luglio, il Campionato Italiano della categoria Pulcini (under 14), dove Francesca Mazzucato gareggerà con grandi ambizioni.

Il futuro del golf valdostano sembra essere in ottime mani grazie a giovani come Francesca Mazzucato e Federico Subet, che con la loro dedizione e talento stanno portando in alto il nome della Valle d'Aosta. È fondamentale sostenere e incoraggiare questi giovani atleti, che non solo rappresentano il presente del golf regionale, ma ne incarnano anche le speranze future. Il loro successo è un esempio per tutti i giovani che vogliono avvicinarsi a questo sport, dimostrando che con impegno e passione si possono raggiungere grandi traguardi.