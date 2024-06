Delorenzi e Theocharis conquistano l'AMA VK2 sul Monte Rosa

Una gara in più, una vittoria extra per Roberto Delorenzi, che gareggerò anche domani alla SkyMarathon.

Con nebbia vorticosa, temperature fredde e neve alta fino alle ginocchia, il doppio Vertical Kilometer® AMA VK2 è andato in porto come previsto oggi con le vittorie andate allo svizzero Roberto Delorenzi e alla greca Dimitra Theocharis.

Il percorso di soli 9 km in salita con 2.000m di dislivello fino a un’altitudine di 3.200m si è rivelato ancora più impegnativo a causa delle condizioni nevose, ma Delorenzi ha chiuso a soli due minuti dal tempo dell’anno scorso del piemontese Marcello Ugazio, in 1h43’17”. Delorenzi, Campione del Mondo di Skyrunning 2022 e leader delle Skyrunner® World Series, ha approfittato del rinvio della Monte Rosa SkyMarathon a domani, per affrontarle entrambe.

“Sono davvero molto felice per questa vittoria perché non mi aspettavo di partecipare a questa gara. Ho iniziato forte e ho controllato Thedy nella parte finale. La neve era molto soffice ed era difficile correre, quindi ho deciso di non dare tutto e di mantenere un po’ di gambe per domani!” ha commentato di Delorenzi.

Christof Hochenwarter dall’Austria, terzo all’AMAVK2. © Damiano Benedetto Photo

Nonostante le condizioni severe, in cielo e sul terreno, 140 atleti erano iscritti, pronti a spingere al limite le loro prestazioni. Il secondo uomo è stato il valdostano Daniel Thedy, l’austriaco Christof Hochenwarter, terzo, dopo una dura battaglia con il corridore locale Mattia Bertoncini.

Theocharis ha chiuso con un ottimo 2h02’03”, finendo sesta assoluta, seguita dalla bresciana Corinna Ghirardi e dalla francese Iris Pessey, alla sua quinta partecipazione qui.

“Ho avuto momenti difficili su questa neve soffice, ma ho dato tutto quello che avevo. Questa gara mi ha riportato alla mente ricordi del mio passato di skimo”, ha detto Theocharis. “L’ultima volta che sono stata sul Monte Rosa è stato per il Trofeo Mezzalama ed è così bello tornarci, quasi come aprire il cassetto dei ricordi! Domani sto pensando di fare anche la SkyMarathon, ma dovrò trovare una partner!”

Condizioni difficili, ottime prestazioni, ma i record rimangono intatti: 1h32’13”dell’italiano Damiano Lenzi e 1h58’57” dell’americana Hillary Gerardi.

L’italiana Corinna Ghirardi verso il suo secondo posto. © Damiano Benedetto Photo

Il Monte Rosa Vertical, introdotto lo scorso anno, è un classico Vertical Kilometer® lungo cinque chilometri con 1.150m di dislivello positivo, si svolgerà domani, domenica 16 giugno, all’ombra dell’evento principale.

Con la finestra meteo che si apre su previsioni promettenti, la rinviata Monte Rosa SkyMarathon prenderà il via all’alba con 400 corridori sulla linea di partenza, pronti per un’altra avventura.

Gli eventi sono sostenuti da MICO, Guidi, SCARPA, WeRoad, Nortec, La Piemontina e Partner Istituzionali: Regione Piemonte, Provincia di Vercelli, Comuni di Alagna Valsesia e Gressoney la Trinité e Consorzio Turistico Walser Monte Rosa Valsesia.

Podio femminile, Dimitra Theocharis prima, Corinna Ghirardi seconda e Iris Pessey terza. © Damiano Benedetto Photo

Risultati gara AMA VK2

Men

1. Roberto Delorenzi (SUI) 1h43’17”

2. Daniel Thedy (ITA) 1h43’28”

3. Christof Hochenwarter (AUT) 1h47’43”

4. Mattia Bertoncini (ITA) 1h48’02”

5. Marcello Ugazio (ITA) 1h56’41”

Donne

1. Dimitra Theocharis (GRE) 2h02’03”

2. Corinna Ghirardi) (ITA) 2h08’17”

3. Iris Pessey (FRA) 2h17’30”

4. Sabrina Bendotti (ITA) 2h22’20”

5. Susanna Serafini (ITA ) 2h24’49”

Classifica completa AMA VK2