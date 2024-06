HUUB ARTZ VINCE LA SETTIMA TAPPA DEL GIRO NEXT GEN JARNO WIDAR RIMANE IN MAGLIA ROSA

Huub Artz (Wanty-Re Uz-Technord) ha vinto la settima tappa del Giro Next Gen Carta Giovani Nazionale, la Montegrotto Terme-Zocca di 182 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Callum Thornley (Trinity Racing) e Samuele Privitera (Hagens Berman Jayco).

Jarno Widar (Lotto Dstny Development Team) rimane in Maglia Rosa di leader della classifica generale.



ORDINE D'ARRIVO

1 - Huub Artz (Wanty-Re Uz-Technord) - 182 km in 3h58'43", media di 45.773 km/h

2 - Callum Thornley (Trinity Racing) a 25"

3 - Samuele Privitera (Hagens Berman Jayco) a 48"

CLASSIFICA GENERALE

1 - Jarno Widar (Lotto Dstny Development Team)

2 - Pablo Torres (UAE Team Emirates Gen Z) a 52"

3 - Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team U23) a 58"

LE MAGLIE UFFICIALI DEL GIRO NEXT GEN CARTA GIOVANI NAZIONALE

Le Maglie di leader del Giro Next Gen Carta Giovani Nazionale sono disegnate e realizzate da ALE'

Maglia Rosa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Mimit - Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Jarno Widar (Lotto Dstny Development Team)

leader della Classifica Generale, sponsorizzata da - Maglia Rossa, leader della Classifica a Punti, sponsorizzata da Velux - Paul Magnier (Soudal Quick-Step Devo Team)

leader della Classifica a Punti, sponsorizzata da Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum - Jarno Widar (Lotto Dstny Development Team)

leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Maglia Bianca, leader della Classifica Giovani, sponsorizzata da Suzuki - Jarno Widar (Lotto Dstny Development Team)

leader della Classifica Giovani, sponsorizzata da Maglia Tricolore, leader della Classifica Italiani, sponsorizzata da RCS Sport for Aido - https://aido.it/

Il vincitore di tappa Huub Artz, subito dopo l'arrivo, ha dichiarato: "Sono molto felice, quasi non ci credo. Il mio obiettivo alla vigilia del Giro Next Gen era curare la classifica generale, però non tutto è andato secondo i piani. Questo è un bel modo di reagire. Avevo studiato la salita finale e volevo muovermi solo sul tratto più duro. Ho visto però che il gruppetto andava troppo piano e ho anticipato l'attacco. E' andato tutto per il meglio. Passerò professionista nel 2025, volevo chiudere la mia storia da Under 23 al meglio e così è stato".