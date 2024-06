LA MAGLIA ROSA JARNO WIDAR VINCE LA SESTA TAPPA DEL GIRO NEXT GEN

La Maglia Rosa Jarno Widar (Lotto Dstny Development Team) ha vinto la sesta tappa del Giro Next Gen Carta Giovani Nazionale, la Borgo Virgilio-Fosse (Sant'Anna d'Alfaedo) di 172 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Pablo Torres (UAE Team Emirates Gen Z) e Pau Martì (Israel Premier Tech Academy).

ORDINE D'ARRIVO

1 - Jarno Widar (Lotto Dstny Development Team) - 172 km in 4h16'46", media di 40.192 km/h

2 - Pablo Torres (UAE Team Emirates Gen Z) a 1"

3 - Pau Martì (Israel Premier Tech Academy) s.t.

CLASSIFICA GENERALE

1 - Jarno Widar (Lotto Dstny Development Team)

2 - Pablo Torres (UAE Team Emirates Gen Z) a 52"

3 - Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team U23) a 58"

LE MAGLIE UFFICIALI DEL GIRO NEXT GEN CARTA GIOVANI NAZIONALE

Le Maglie di leader del Giro Next Gen Carta Giovani Nazionale sono disegnate e realizzate da ALE'

Maglia Rosa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Mimit - Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Jarno Widar (Lotto Dstny Development Team)

leader della Classifica Generale, sponsorizzata da - Maglia Rossa, leader della Classifica a Punti, sponsorizzata da Velux - Paul Magnier (Soudal Quick-Step Devo Team)

leader della Classifica a Punti, sponsorizzata da Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum - Jarno Widar (Lotto Dstny Development Team)

leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Maglia Bianca, leader della Classifica Giovani, sponsorizzata da Suzuki - Jarno Widar (Lotto Dstny Development Team)

leader della Classifica Giovani, sponsorizzata da Maglia Tricolore, leader della Classifica Italiani, sponsorizzata da RCS Sport for Aido - https://aido.it/

Il vincitore di tappa Jarno Widar, subito dopo l'arrivo, ha dichiarato: "Questa mattina non mi sentivo molto bene in partenza ma ci tenevo ad offrire una grande performance perchè quella di oggi era la tappa regina. Col passare dei chilometri mi sono sentito sempre meglio. Era difficile tenere le ruote di Mathys Rondel ma sentivo di avere del margine. Quando Pablo Torres ha attaccato l'ho seguito per poi partire ai 250 metri. E' una bella vittoria, in Maglia Rosa ha un sapore speciale".

Seguiranno le dichiarazioni della conferenza stampa e altri materiali.