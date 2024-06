Lutto nel mondo del ciclismo per la morte di Giovanni Nino Ramires

Il mondo sportivo valdostano si raccoglie in un doloroso addio a Giovanni ‘Nino’ Ramires, figura storica e di spicco del Giro della Valle d’Aosta, che ha dedicato oltre quarant’anni della sua vita alla promozione e alla crescita del ciclismo nella nostra regione.

Nino Ramires, autentica icona del ciclismo, è stato parte integrante del Giro della Valle d’Aosta dal 1962 al 2005. In questo lungo arco di tempo, ha ricoperto vari ruoli dirigenziali: inizialmente come membro del comitato organizzatore, poi come ‘patron’, e infine come presidente della Società Ciclistica Valdostana dal 1998 al 2005. Sotto la sua guida, il Petit Tour ha visto crescere e passare sulle sue strade grandi atleti, molti dei quali sono diventati protagonisti assoluti del mondo professionistico.

Ramires, che aveva appena compiuto 92 anni il 9 gennaio scorso, ha lasciato un'impronta indelebile nel ciclismo valdostano. La sua passione, il suo impegno e la sua profonda conoscenza del mondo delle due ruote hanno costruito un modello organizzativo di altissimo livello, riconosciuto e apprezzato a livello nazionale e internazionale.

La presidente del Comitato valdostano della Federazione ciclistica Italiana, Francesca Pellizzer, ha voluto ricordarlo con parole commoventi: “Con la morte di Nino Ramires, il mondo del ciclismo e tutto il movimento sportivo della Valle d’Aosta perde un dirigente simbolo della nostra disciplina. Nino, per oltre quarant’anni, è stata l’anima del Giro della Valle d’Aosta, portando sulle strade della nostra regione i migliori interpreti delle due ruote a livello giovanile. Grande uomo di sport, conoscitore a tutto tondo del mondo del ciclismo, ha segnato un’epoca, costruendo a livello dirigenziale e organizzativo un modello di altissimo profilo riconosciuto a tutti i livelli. Alla moglie Rina e ai figli Tiziana, Fabio e Roberto le più sentite condoglianze, a nome mio personale e dell’intero direttivo del Comitato valdostano”.

L'ultimo saluto a Giovanni Ramires si terrà domani, sabato 15 giugno, alle ore 14,30 nella chiesa di Sant’Orso, ad Aosta. Questa sera, alle 18, il rosario sarà recitato nella Cappella San Francesco d’Assisi del Refuge Père Laurent.

Con la sua scomparsa, il mondo del ciclismo valdostano perde non solo un grande dirigente, ma anche un appassionato promotore del nostro sport, capace di far crescere e valorizzare il ciclismo giovanile nella nostra amata regione. La sua eredità continuerà a vivere attraverso le competizioni e i ciclisti che ha tanto amato e supportato. Ciao Nino, il tuo spirito e la tua passione resteranno sempre con noi.