Anche in Valle d’Aosta “Golf a scuola” progetto di Federgolf Nazionale

Lo sport del golf importante strumento educativo, capace a trasmettere valori positivi, sportivi e morali di inclusione, partecipazione e aggregazione sociale.

Golf a scuola è il progetto nazionale della Federazione Italiana Golf, nato nel 2019, rivolto alle scuole primarie, attivo in tutte le regioni con due adesioni attive anche in Valle d’Aosta. Grazie al supporto della delegazione regionale della Federgolf, hanno aderito per la nostra regione la scuola primaria di La Thuile (Istituzione scolastica Valdigne Mont Blanc) e la scuola primaria di Brissogne (Istituzione scolastica Mont Emilius 2).

Facendo base al Golf club Courmayeur et Grandes Jorasses, con il maestro Laurent Morelli e al Golf club Aosta Brissogne, con il maestro David Carvallo, nelle ultime settimane prima della chiusura dell’anno scolastico gli alunni hanno calcato i green dei due impianti prendendo parte a momenti di avvicinamento allo sport del golf con giornate di pratica al circolo che hanno coinvolto i giovanissimi, ma anche i loro insegnanti che hanno potuto avere supporti teorici e pratici del golf.