STEFFEN DE SCHUYTENEER VINCE LA QUINTA TAPPA DEL GIRO NEXT GEN JARNO WIDAR RIMANE IN MAGLIA ROSA

Cremona, 13 giugno 2024 - Steffen De Schuyteneer (Lotto Dstny Development Team) ha vinto la quinta tappa del Giro Next Gen Carta Giovani Nazionale, la Bergamo (Kilometro Rosso)-Cremona di 138 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Tim Torn Teutenberg (Lidl - Trek Future Racing) e Lorenzo Conforti (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè).

Jarno Widar (Lotto Dstny Development Team) rimane in Maglia Rosa di leader della classifica generale.



ORDINE D'ARRIVO

1 - Steffen De Schuyteneer (Lotto Dstny Development Team) - 138 km in 2h56'53", media di 46.810 km/h

2 - Tim Torn Teutenberg (Lidl - Trek Future Racing) s.t.

3 - Lorenzo Conforti (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) s.t.

CLASSIFICA GENERALE

1 - Jarno Widar (Lotto Dstny Development Team)

2 - Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team U23) a 34"

3 - Pablo Torres (UAE Team Emirates Gen Z) a 47"

LE MAGLIE UFFICIALI DEL GIRO NEXT GEN CARTA GIOVANI NAZIONALE

Le Maglie di leader del Giro Next Gen Carta Giovani Nazionale sono disegnate e realizzate da ALE'

Maglia Rosa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Mimit - Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Jarno Widar (Lotto Dstny Development Team)

leader della Classifica Generale, sponsorizzata da - Maglia Rossa, leader della Classifica a Punti, sponsorizzata da Velux - Paul Magnier (Soudal Quick-Step Devo Team)

leader della Classifica a Punti, sponsorizzata da Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum - Jarno Widar (Lotto Dstny Development Team)

leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Maglia Bianca, leader della Classifica Giovani, sponsorizzata da Suzuki - Jarno Widar (Lotto Dstny Development Team)

leader della Classifica Giovani, sponsorizzata da Maglia Tricolore, leader della Classifica Italiani, sponsorizzata da RCS Sport for Aido - https://aido.it/

Il vincitore di tappa Steffen De Schuyteneer, subito dopo l'arrivo, ha dichiarato: "Oggi toccava a me sprintare dopo aver fatto da ultimo uomo per Grisel ieri. Mi sentivo benissimo e ho concretizzato questa condizione. E' una vittoria speciale. Vengo da Geraardsbergen, amo le Classiche e nel futuro mi vedo più come corridore da corse di un giorno".