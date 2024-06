Un mese al ritorno della maratona in Val d’Aosta

Dopo la splendida edizione dello scorso anno la maratona torna protagonista in Val d’Aosta. In un mese, quello di luglio, quasi esente dalle prove più lunghe il Club Super Marathon Italia rilancia con la quarta edizione della Valle d’Aosta SuperMarathon, in programma il 14 luglio a Pont Saint Martin. Una gara che sin dal suo esordio ha attirato tanta curiosità, anche perché, in un periodo di temperature cocenti, la possibilità di correre una maratona al fresco dell’altura valdostana è decisamente da considerare.

Uno dei motivi di richiamo della corsa è anche l’estrema facilità con la quale la località di gara è raggiungibile da metropoli quali Torino e Milano, sia in auto che attraverso bus e treno. Inoltre gli organizzatori hanno messo in piedi un programma in grado di accontentare ogni esigenza, in quanto al fianco della maratona sono previste la mezza e la prova sui 10 km, sia competitiva che non. Se poi alla gara si aggiunge anche qualche giorno di vacanza per evadere dalla calura della metropoli, ecco che il successo è assicurato.

L’appuntamento è a Pont Saint Martin con partenza per tutte le gare alle 9:00, in Piazza IV Novembre, sede anche dell’arrivo. Le distanze precise sono 42,4 km per la maratona, 21,2 per la mezza e 10,2 per la prova breve. Il costo dell’iscrizione è rispettivamente di 50, 25 e 10 euro con scadenza il 25 giugno, poi sono previsti aumenti fino al mattino stesso di gara. A fine gara grande ristoro finale e la possibilità di fare il bagno in piscina ai bordi del fresco torrente Lys. Premi per i primi 3 arrivati, per tutti ci saranno speciali gadget nel pacco gara, ma soprattutto una visuale sulle montagne valdostane che non ha eguali…

Per informazioni: Club Super Marathon Italia, https://www.clubsupermarathon.it/