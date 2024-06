La seconda tappa del GP Giovanissimi a Pontey

Seconda prova del Grand Prix Giovanissimi, sabato 15 giugno, dalle 16.30, a Pontey, organizzata dall’Orange Bike Team.

Dopo l’esordio del circuito, lo scorso 4 maggio, a Saint-Pierre, dedicato all’abilità, il Grand Prix torna con la gara a cronometro nella località della Media Valle; ritrovo alla 14.30, prova del tracciato – accompagnati dai tecnici – fino alle 15.30 e partenze individuali dalle 16.30.

Strada

Giovanissimi ciclisti valdostani co-protagonisti nella presentazione delle formazioni che, in questi giorni, hanno dato vita alle prime tappe del Giro Next Gen. Per sei ragazzi è stata l’occasione di vivere un’esperienza unica, accompagnando gli Under 23 sul palco e sfilando con loro; l’organizzazione dell’evento ha riservato per i sei giovanissimi un gradito omaggio: lo zaino, maglietta e cappellini della mascotte del Giro. I ‘ciclisti in erba’, accompagnati da Federico Martinet e Mirko Voyat in rappresentanza del Comitato Fci della Valle d’Aosta, sono tesserati del Vc Courmayeur MB, Rdr Diavoli e Gs Lupi Valle d’Aosta. un ringraziamento particolare, per il lavoro effettuato, va a Aurora Agostino, Noah Zaffuto, Davide Lesca, Ian Persico, Alex e Joël Voyat.