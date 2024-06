JAKOB SÖDERQVIST VINCE LA PRIMA TAPPA DEL GIRO NEXT GEN CONQUISTANDO LA PRIMA MAGLIA ROSA

Jakob Söderqvist (Lidl-Trek Future Racing) ha vinto la prima tappa del Giro Next Gen Carta Giovani Nazionale, la Aosta-Aosta Tudor ITT di 8.8 km, conquistando la prima Maglia Rosa di leader della classifica generale.

Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step Devo Team) e Fabian Weiss (Tudor Pro Cycling Team U23).

ORDINE D'ARRIVO

1 - Jakob Söderqvist (Lidl-Trek Future Racing) - 8.8 km in 10'49", media di 48.813 km/h

2 - Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step Devo Team) a 6"

3 - Fabian Weiss (Tudor Pro Cycling Team U23) a 9"

CLASSIFICA GENERALE

1 - Jakob Söderqvist (Lidl-Trek Future Racing)

2 - Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step Devo Team) a 6"

3 - Fabian Weiss (Tudor Pro Cycling Team U23) a 9"

LE MAGLIE UFFICIALI DEL GIRO NEXT GEN CARTA GIOVANI NAZIONALE

Le Maglie di leader del Giro Next Gen Carta Giovani Nazionale sono disegnate e realizzate da ALE'

Maglia Rosa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Mimit - Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Jakob Söderqvist (Lidl-Trek Future Racing)

leader della Classifica Generale, sponsorizzata da - Maglia Rossa, leader della Classifica a Punti, sponsorizzata da Velux - Jakob Söderqvist (Lidl-Trek Future Racing)

leader della Classifica a Punti, sponsorizzata da Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum - Jakob Söderqvist (Lidl-Trek Future Racing)

leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Maglia Bianca, leader della Classifica Giovani, sponsorizzata da Suzuki (Official Car) - Jarno Widar (Lotto Dstny Development Team)

leader della Classifica Giovani, sponsorizzata da Maglia Tricolore, leader della Classifica Italiani, sponsorizzata da RCS Sport for Aido - https://aido.it/

Il vincitore di tappa e prima Maglia Rosa Jakob Söderqvist, subito dopo l'arrivo, ha dichiarato: "Credevo di poter fare una media di 47km/h quindi sono anche un po' sorpreso da questo risultato, sopratutto su un percorso così tecnico. Sono molto felice anche perchè ho fatto una grande discesa nel finale. Non ho voluto spingere al massimo fin dall'inizio perchè cercavo di tenere energie per la salita. E' la mia vittoria più importante finora, e forse lo sarà per tutto il 2024. Per me e per il mio team il Giro Next Gen è un grande obiettivo e il risultato di oggi è chiaramente speciale".