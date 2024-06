Ciclismo: Atleti valdostani grandi protagonisti in Xc Piemonte Cup a Caselette

Negli Juniores Donne, vittoria di Martina Stirano (Rdr Italia Leunicese; 1h 26’08”) a precedere Rebecca Gariboldi (Cingolani; 1h 27’44”) e Sheryl Regina Bienati (Loris Bike; 1h 29’30”). In campo maschile, seconda piazza per Thierry Philippot (Gs Lupi Valle d’Aosta; 1h 06’47”) preceduto da Francesco Riva (Rock Bike; 1h 06’38”) e, terzo, Diego Bonelli (Giaveno; 1h 08’14”). In 9° posizione Andrea Brunier (Orange Bike Team; 1h 14’03”).

Negli Allievi Donne secondo anno successo di Elisa Giangrasso (Biesse-Carrera; 29’32”) davanti a Sara Bertino (29’34”) e a Noemi Buttarelli (Rock Bike; 30’21”). Al 5° posto Annie Vevey (Vc Courmayeur MB; 32’56”). Successo rossonero anche al maschile, grazie a Paolo Costa (Gs Lupi; 35’28”) seguito da Alessandro Biola (Rive Rosse; 36’29”) e Jacopo Putaggio (Ucla1991; 37’03”).in 6° posizione Erik Henriod (Cicli Lucchini; 43’37”); 10° Lamberto Falchi (Gs Lupi; 43’45”); 22° Teseo Bortolotti Barrel (Orange Bike Team; 45’20”).

Negli Allievi primo anno vittoria di Mattia Oliveri (Quiliano; 50’49”). Al 7° posto Pietro Mantasia (Gs Lupi; 52’56”); 13° Christian Faita (Gs Lupi; 56’53”); 16° e 17° Stefano Pisano (Vc Courmayeur MB; 57’56”) e Matteo Abbate (Cicli Lucchini; 59’24”); 19° Philippe Imperial (Vc Courmayeur MB; 59’57”); 21° Mathias Consoli (Vc Courmayeur MB; 1h 01’26”); 27° Sebastien Amadei (Cicli Lucchini; 1h 06’21”); 36° Andrea Perron (Orange Bike Team).

Negli Esordienti Donne secondo anno, al terzo e quarto posto la coppia dell’Orange Bike Team composta da Matilde Anselmi (29’11”) e Martina Bosonin (29’17”) nella gara vinta da Gioia Raimondo (Rive Rosse; 26’59”) davanti a Greta Giolo (28’29”). In 6° posizione Nicole Vevey (Vc Courmayeur MB; 30’18”); 9° Arlyn Sposito (Gs Lupi; 31’39”). In campo maschile, con la vittoria di Michel Careri (Orange Bike Team; 35’54”) troviamo al 3° e 4° posto Joel Philippot (37’52”) e Raphael Tremblan (37’53”), entrambi del Gs Lupi, con piazza d’onore che è andata a Mattia Bonvia (Vigor; 36’52”). Al 9° posto Lorenzo Rossi (Vc Courmayeur MB; 40’56”); dal 15° al 17° posto Aimé Chatrian (Orange Bike Team; 41’53”), Alessio Catona (Gs Lupi; 42’38”) e Silvain Perron (Orange Bike TEam; 43’41”); 28° Lorenzo Nicoletta (Cs Lys; 55’51”); 32° e 33° Thierry Berriad (Orange Bike Team) e Alex Yeuillaz (Cs Lys).

Negli Esordienti Donne primo anno a imporsi è Aurora Orrù (Mtb Oasi Zegna; 28’31”). Al 5° e 6° posto Amélie Cerise (33’04”) e Anna Lini (33’37”), atlete dell’Orange Bike Team. Al maschile, successo di Davide Quattrone (Rostese;; 37’23”). Ottavo Claudio Fianco (Orange Bike Team; 44’44”); 10° Federico Bruzzo (Gs Lupi; 45’38”); 17° Cédric Berlier (Cicli Lucchini; 50’10”); 19° Hervé Learco Collé (Cs Lys; 51’18”); 39° e 40° Tupac Bustos (Vc Courmayeur MB) e Edoardo Raviola (Vtt Arnad).



Strada: Enea Bortolotti Barrel sul podio del trofeo Ormezzano a Gaglianico (BI)

Circuito di dieci giri per complessivi 46,000 km, oggi, a Gaglianico (Biella) per l’8° trofeo Ilario Ormezzano, riservato alla categoria Esordienti. Gara con gruppo compatto, caratterizzata da numerosi tentativi di fuga – e tra questi, anche quello di Enea Bortolotti Barrel (Orange Bike Team) – tutti rintuzzati dal plotone, che non ha lasciato spazio per le soluzioni individuale. Quindi gruppo compatto, dopo 1h 18’23” di corsa, alla media di 35,212 km/h, e lo stesso Enea Bortolotti Barrel a chiudere secondo, alle spalle di un soffia del vincitore, Mirco Mazzoni (Esperia Piasco); terzo Sergio Globo (Pedale Ossolano). 8° Alessandro Nicoletta (Vc Lys).