GIRO NEXT GEN 2024: 174 CORRIDORI, UN SOGNO ROSA

AOSTA HA ACCOLTO I 174 CORRIDORI CHE PRENDERANNO PARTE AL GIRO NEXT GEN. Il Parco della Nuova Università della Valle d'Aosta è stato lo scenario della presentazione delle 29 squadre. Il via domani con una cronometro individuale di 8.8 km con partenza e arrivo ad Aosta

Si avvicina il momento dello start dell'edizione 2024 del Giro Next Gen Carta Giovani Nazionale, organizzato da RCS Sport per conto della Federazione Ciclistica Italiana, che prenderà il via domani da Aosta con una cronometro individuale di 8.8 km. E' statpo proprio il capoluogo della Regione Valle d'Aosta alle 18.15 a ospitare la presentazione dei protagonisti di questa edizione, che sono stati resi ufficiali dalle proprie squadre.

Saranno 174 i corridori in rappresentanza di 29 team, provenienti da tutto il mondo e pronti a darsi battaglia in una corsa che offre chances di gloria a tutte le tipologie di corridori.

ASSALTO ALLA MAGLIA ROSA

Tanti i nomi da seguire per un'edizione che si preannuncia imprevedibile. La caccia al successore di Johannes Staune Mittet non può che partire dal suo Team Visma | Lease a Bike Development che schiera al via un tridente molto interessante che comprende il vincitore della Ronde de l'Isard, Darren Van Bekkum, il 9° classificato dell'edizione 2023, Tijmen Graat, e la giovane promessa norvegese Jørgen Nordaghen, uno dei nomi caldi per la Maglia Bianca. Tra i corridori più attesi ci sono anche i francesi Mathys Rondel e Killian Verschuren, gli olandesi Max Van der Meulen e Wouter Toussaint, il colombiano Diego Pescador, il kazako Ilkhan Dostiyev, il messicano Josè Muniz e due corridori classe 2005, quindi in lotta per la Maglia Bianca, come Jarno Widar e Leo Bisiaux. Anche in casa Italia ci sono corridori che proveranno ad inserirsi nella lotta per una Maglia Rosa che manca dal 2011, quando ad imporsi fu Mattia Cattaneo. Le speranze tricolori vengono guidate da Alessandro Pinarello, 2° al Tour of Antalya tra i professionisti, Florian Kajamini, vincitore di due corse in questa stagione, e Ludovico Crescioli, recentemente 4° alla Ronde de l'Isard.

I CACCIATORI DI TAPPE

Il Giro Next Gen Carta Giovani Nazionale propone un percorso variegato che ogni giorno vedrà protagoniste tipologie differenti di corridori. Tra gli uomini veloci i più accreditati sono Tim Torn Teutenberg, che già nel 2023 ebbe modo di conquistare un podio di tappa e che conta quattro successi stagionali tra cui la Paris-Roubaix Espoirs, Daniel Skerl, vincitore di tre corse, e il classe 2005 Steffen De Schuyteneer, due vittorie nella sua prima stagione da Under 23. Degni di menzione anche Rasmus Pedersen, Robert Donaldson, Kasper Andersen, Andrea D'Amato e Lorenzo Conforti. Tanti anche i corridori adatti a percorsi vallonati come i transalpini Paul Magnier e Noa Isidore, già a segno tra i professionisti, e Alessandro Romele, vincitore della frazione di Povegliano nel 2023. Presenti anche Matthew Brennan, Huub Artz, Luke Tuckwell, Pavel Novak, Milan Donie, Alastair Mackellar, Mathieu Kockelmann e, tra gli italiani, Edoardo Zamperini, Simone Gualdi, Filippo D'Aiuto, Manuel Oioli e Niccolò Arrighetti. Tra i cronomen che si giocheranno la Maglia Rosa domani ad Aosta partono dalla prima fila Jakob Söderqvist, Aivaras Mikutis, Fabian Weiss e Oscar Chamberlain.

LE MAGLIE UFFICIALI DEL GIRO NEXT GEN CARTA GIOVANI NAZIONALE

Le Maglie di leader del Giro Next Gen Carta Giovani Nazionale sono disegnate e realizzate da ALE'

Maglia Rosa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Mimit - Ministero delle Imprese e del Made in Italy

leader della Classifica Generale, sponsorizzata da - Maglia Rossa, leader della Classifica a Punti, sponsorizzata da Velux

leader della Classifica a Punti, sponsorizzata da Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum

leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Maglia Bianca, leader della Classifica Giovani, sponsorizzata da Suzuki (Official Car)

leader della Classifica Giovani, sponsorizzata da Maglia Tricolore, leader della Classifica Italiani, sponsorizzata da RCS Sport for Aido - https://aido.it/

GIRO NEXT GEN CARTA GIOVANI NAZIONALE: DOVE SEGUIRLO

La grande novità di questa edizione sarà la diretta quotidiana della durata di due ore. A partire da domenica 9 giugno il Giro Next Gen Carta Giovani Nazionali sarà trasmesso sui siti di GiroNextGen, Gazzetta.it, e sui Canali Social Youtube, Facebook e Dailymotion del Giro d'Italia.

In televisione, RaiSport HD proporrà ogni giorno una differita. In alto i palinsesti di differite e repliche. Discovery+ trasmetterà la corsa live e on demand.

LA TAPPA DI DOMANI

TAPPA 1, AOSTA-AOSTA TUDOR ITT, 8.8 KM

Percorso

Cronometro individuale breve, molto veloce nei tratti iniziale e finale, ma con una salita impegnativa nella parte centrale di poco più di un chilometro con pendenze anche sopra il 10%. Fino agli ultimi 2 km ci sono molti cambi di direzione e alcuni passaggi impegnativi.

Ultimi km

Lineari con l’ultimo chilometro pianeggiante. Ultima curva a 250 m dall’arrivo.