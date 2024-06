Ventinove atleti convocati per la tappa di Coppa Italia di Saint-Nicolas

Il selezionatore del settore Fuoristrada del Comitato Fci valdostano, Moreno Philippot, coadiuvato da Denis Donzel, ha diramato la convocazione per la terza tappa della Coppa Italia giovanile, in programma il 23 giugno, a Saint-Nicolas, organizzata dal Gs Lupi Valle d’Aosta.

Sono ventinove gli atleti selezionati delle categorie Esordienti e Allievi e cinque di questi compongono la prima squadra della Rappresentativa valdostana: Elisa Giangrasso (Biesse- Carrera), Fabien Borre (Cicli Lucchini) e Paolo Costa (Gs Lupi) per gli Allievi; Michel Careri (Orange Bike Team) e Raphael Tremblan (Gs Lupi) per gli Esordienti. I convocati, Allievi: Annie Vevey, Stefano Pisano, Philippe Imperial, Mathias Consoli (Vc Courmayeur MB), Pietro Mantasia, Christian Faita, Lamberto Falchi (Gs Lupi), Erik Henriod (Cicli Lucchini), Teseo Bortolotti Barrel (Orange Bike Team); Esordienti: Matilde Anselmi, Martina Bosonin, Amélie Cerise, Aurora Lini, Silvain Perron, Enea Bortolotti Barrel, Aimé Chatrian, Claudio Fianco (Orange Bike Team), Arlyn Sposito, Siria Valenti, Joel Philippot, Federico Bruzzo (Gs Lupi), Andrea Ianniello (Rdr Sport School), Nicole Vevey), Lorenzo Rossi (Vc Courmayeur MB).

Strada

A un mese e mezzo dall’incidente, lo scorso 14 aprile, a Bianconese (Parma), con il conseguente infortunio alla clavicola, buon rientro all’agonismo, domenica 8 giugno, a Gessate (Milano) di Mélanie Bosonin (Cicli Fiorin Cycling Team). Nel 16° trofeo Avis,, sui 39,900 km riservati agli Esordienti Donne secondo anno, gara vinta nello sprint a due da Iasmina Quattri (Mazzano) su Elisabetta Ricciardi (Cicli Fiorin), al traguardo in 1h 02’00” alla media di 38,613 km/h, Mélanie Bosonin ha chiuso in 16° posizione, nella testa del gruppo che ha disputato la volata che valeva in terzo gradino del podio.

MountainBike

Tanti sodalizi e atleti valdostani saranno impegnati, domenica 9 giugno, a Caselette (Torino) nella 6° prova della Coppa Piemonte Xc, gara valida quale campionato regionale Xco per le categorie Allievi e Esordienti.