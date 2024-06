Erasmus Run: un successo l'8° edizione a Pont Saint Martin

Venerdì 31 maggio si è tenuta a Pont Saint Martin l’8° edizione della Erasmus run, gara su percorsa ad anello misto salita e discesa di 6 km con dislivello positivo di 400. La gara è valida come seconda tappa per l’assegnazione del titolo individuale assoluto valdostano di corsa in montagna e anche come unica tappa del campionato regionale individuale della categoria Juniores M/F (18-19 anni).

La gara è stata vinta da Massimo Farcoz (U.S. Malonno) al maschile, ma per la classifica regionale valdostana la vittoria va a Thierry Brunier (APD Pont-Saint-Martin) che completa il percorso in 31’56” che gli permette anche di ottenere il 2° posto nella classifica generale. A completare il podio valdostano Manuel Bosini (Atl. Monte Rosa Fogu Arnad) 2° in 32’14” e 3° Jean-Xavier Villanese (Atl. Monte Rosa Fogu Arnad) in 32’26”.

Il podio femminile è tutto al valdostano con la vittoria di Federica Barailler (APD Pont-Saint-Martin) in 39’38”, 2° Christine Viquery (ASD Inrun) che taglia il traguardo in 43’20” e medaglia di bronzo Clizia Vallet (ASD Inrun) in 43’29”.

Il titolo di Campione regionale Juniores maschile Etienen Verraz (APD Pont-Saint-Martin) in 35’30”. Verraz si classifica 11° nella classifica generale.