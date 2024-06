Nuoto: Marie Claire Deanoz brilla all'Italian Open Water Tour

La gara, che ha visto nuotatori sfidarsi in un percorso di 6 km, ha avuto inizio dalla suggestiva spiaggia delle Sabbie Nere di Vulcano, portando gli atleti fino ai faraglioni di Lipari per poi ritornare al punto di partenza.

Protagonista della giornata è stata la valdostana Marie Claire Deanoz, che ha dimostrato una straordinaria prestazione classificandosi quarta donna assoluta con un tempo di 1 ora, 43 minuti e 50 secondi. Un risultato notevole, considerando che le prime tre posizioni sono state occupate da atlete del 2000, già appartenenti a gruppi sportivi di rilievo.

Marie Claire non solo ha brillato nella classifica generale, ma ha anche conquistato il primo posto nella categoria F40, confermando la sua eccellente forma fisica e la sua determinazione. La gara, caratterizzata da un mare grosso ma cristallino, ha messo alla prova tutti i partecipanti, ma la bellezza del luogo e la limpidezza delle acque hanno reso l'esperienza indimenticabile.

Ora, con questo brillante risultato alle spalle, Marie Claire Deanoz si prepara per la prossima sfida, prevista per il weekend del 15 giugno. Con la sua tenacia e la sua passione per il nuoto, siamo sicuri che continuerà a regalarci emozioni e a raggiungere traguardi sempre più ambiziosi.