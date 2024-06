Ottanta Amatori all’edizione 2024 di BicInsieme

La splendida mattinata di sole, pur con temperature non elevatissime, ha portato un’ottantina di Amatori ad animare l’edizione 2024 di BicInsieme, raduno di fondo di 46 chilometri con dislivello positivo di 1050 metri.

Partenza dall’arco d’Augusto di Aosta, ‘impacchettato’ in vista del prossimo restauro; poi, con pendenze non impossibili, si inizia a salire per la regionale che da Porossan porta a Roisan. Si continua la salita da Valpelline, affrontata con nuova energia per raggiungere al più presto il ristoro preparato a Doues. Ancora una salita pedalabile in direzione Allein, per scendere verso Gignod e raggiungere il capoluogo regionale per transitare sotto l’ideale striscione d’arrivo posto in via Festaz, al Bike store Hubb.

Ad attendere i concorrenti l’immancabile ristoro sulle note scelte dagli speaker di radio Deejay. A conclusione, le premiazioni per i sodalizi più numerosi, escluso il Gs Aquile, organizzatore della giornata. Oltre ai 29 ‘aquilotti’, il vincitore di fatto è il Gs Godioz, con 19 atleti al via; seguono Team Benato e Velo Gressan con quattro, Orange Bike Team (2), Inbike, Panaché e Rostese (1), più un altro numero di tesserato individuali con tessera giornaliera.

MountainBike





Stage di Xco, venerdì 31 maggio, a Saint-Nicolas, guidato dai tecnici del Comitato valdostano della Federazione ciclistica Italiana, Moreno Philippot e Denis Donzel, raduno organizzato in vista della tappa di Coppa Italia Giovanile in programma, sempre a Saint-Nicolas, il prossimo 23 giugno. Alla giornata, con Philippot e Donzel coadiuvati dai tecnici delle società della nostra regione, hanno partecipato 35 atleti: Paolo Costa, Lamberto Falchi, Christian Faita, Cesare Fontanelle, Pietro Mantasia, Joel Philippot, Raphael Tremblan, Alessio Catona, Federico Bruzzo, Siria Valenti, (Gs Lupi); Claudio Fianco, Michel Careri, Enea Bortolotti, Aimé Chatrian, Silvain Perron, Amélie Cerise, Anna Lini, Matilde Anselmi, Andrea Perron, (Orange Bike Team); Andrea Ianniello, Federico Evoli, (Rdr Sport School); Mattia Carnesecca, Cédric Diemoz, (Team Benato); Cédric Berlier, Matteo Abbate, Sebastien Amadei, Fabien Borre, Erik Henriod, (Cicli lucchini); Nicole Vevey, Annie Vevey, Mathias Consoli, Lorenzo Rossi, Tupac Bustos, Philippe Imperial, Stefano Pisano, (Vc Courmayeur MB).

Strada





I migliori prospetti italiani della categoria Allievi Donne, ieri, a Romanengo (Cremona), per la 15° Crono Romanenghese, valida per il Campionato regionale su Strada sulla distanza di 12,6 km, gara vinta da Linda Rapporti (Breganze Millenium; 18’33”). Buon 14° posto di Elisa Giangrasso (Biesse-Carrera; 19’48; a 1’15”).