Grande successo per la Giornata Nazionale dello Sport 2024

Una festa riuscita, anzi riuscitissima. La 21esima edizione valdostana della Giornata Nazionale dello Sport del Coni, andata in scena domenica 2 giugno.

Al mattino il Golf club Aosta di Brissogne ha aperto le proprie porte per permettere a giovani e famiglie di provare a cimentarsi gratuitamente nel golf e nella canoa.

Nel pomeriggio, invece, l’attività si è spostata nel salotto di Aosta con tantissimi stand situati in Piazza Chanoux, Piazza Narbonne e Via Conseil de Commis. Grande soddisfazione del presidente del comitato regionale valdostano del Coni Jean Dondeynaz, più che mai convinto che portare lo sport nel salotto buono del capoluogo regionale sia una scelta vincente.

“Anche quest’anno le società e le federazioni presenti in piazza – sostiene Jean Dondeynaz – hanno saputo aprirsi al grande pubblico. Ad Aosta, in una domenica di inizio estate, passano tante persone, tutte con una loro storia e che non necessariamente conoscono lo sport. Molte di loro hanno avuto la possibilità di visionare le discipline più disparate: basket e calcio, certo, ma anche tennistavolo e equitazione, a conferma di quanto sia variopinto il nostro mondo. Se l’obiettivo che ci diamo in questa occasione è mostrarci al mondo, è un obiettivo che abbiamo raggiunto”.

Una buona presenza di pubblico durante tutto il pomeriggio, con un picco verso le 15.30 quando Matteo Joris e Federica Brignone sono stati insigniti dell’onorificenza di Chevaliers de l’Autonomie. Il responsabile della nazionale elvetica di slalom gigante nativo di Arvier e la campionessa di La Salle sono stati salutati delle autorità regionali al termine di una cerimonia iniziata con un minuto di silenzio nel ricordo di Jean-Daniel Pession ed Elisa Arlian, i due maestri di sci scomparsi sabato 1° giugno durante un’ascensione allo Zerbion.

Al termine della cerimonia, dopo all’esibizione del coro “Les enfants du Grand Paradis”, è partita la caccia all’autografo da parte dei tanti bambini presenti, che hanno così potuto farsi anche i selfies di rito con il fondista Francesco De Fabiani, la biathleta Samuela Comola, la neo campionessa del mondo di bocce Nathalie Gamba e pure con Hans Nicolussi Caviglia, il giocatore della Juventus che ha fatto capolino durante la manifestazione e, come gli altri campioni, non ha lesinato consigli alle ragazze e ai ragazzi che erano presenti alla festa.

Al termine hanno raggiunto la piazza circa 400 coristi valdostani che hanno rallegrato la chiusura della Giornata volendo sottolineare il connubio sociale tra sport, musica e cultura.

La Giornata Nazionale dello Sport è stata organizzata dal Coni della Valle d’Aosta con il patrocinio del Comune di Aosta, dell’Usl della Valle d’Aosta e del Comitato Regionale Paralimpico e con il contributo degli assessorati regionali allo Sport, Turismo e Commercio; alla Sanità, Salute e Politiche Sociali; ai Beni e alle Attività Culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali.