Joel Philippot sul podio del memorial Borrione a Valdengo

Pronti?, via, e negli Esordienti secondo anno – 40,500 km -, Lorenzo Soldarini (Pedale Ossolano) tenta la fuga solitaria, azione che gli riesce, nonostante gli sforzi alle sue spalle del compagno di squadra Alex Bramati. Al sesto dei nove giri, a Bramati cade la catena e il gruppo degli inseguitori rientra. Lorenzo Soldarini chiude la sua fatica in 1h 00’01”, alla media di 40,489 km/h; a 500 metri dal traguardo lo spunto vincente di Joel Philippot (Gs Lupi Valle d’Aosta) che precede di 2” il gruppetto degli inseguitori, chiudendo in seconda posizione, attardato di 45” dal vincitore. Nello sprint per il podio, alle spalle di Philippot, al 14° posto Eneo Bortolotti Barrel (Orange Bike Team), 15° Michel Careri (Orange Bike Team), 26° Raphael Tremblan (Gs Lupi); poi, 17° Alessandro Nicoletta (Cs Lys) e 26° Lorenzo Rossi (Vc Courmayeur MB).

Negli Esordienti primo anno – 31,5 km -, canovaccio già visto nelle settimane precedenti con fuga solitaria, dal secondo giro, di Nicolò Casalicchio (Madonna di Campagna) che s’impone in solitaria con il crono di 48’16” alla media di 39,157 km/h. Alle spalle del vincitore, atleti alla spicciolata con distacchi nell’ordine di quaranta secondi per i primi quattro della classifica; volata per l’8° posto, con un ritardo di poco meno di tre minuti, con Claudio Fianco che chiude in 25° posizione assoluta, mentre non teneva le ruote degli inseguitori Learco Hervé Collé (Cs Lys) che non concludeva la prova.

Nel pomeriggio, sul circuito gli Allievi, dove si registra la doppietta del Madonna di Campagna in un arrivo a gruppo frammentato. A imporsi è stato Paolo Marangon in fuga dal quarto dei giri previsti -, sul traguardo dopo 58,500 km, in 1h 22’10” alla media di 42,718 km/h, a precedere di 5” il compagno di sodalizio Gregorio Acquaviva e, di 8”, Niccolò Muraro (Prealpino). Bene Pietro Mantasia (Gs Lupi) e Fabien Borre (Cicli Lucchini), sempre nelle posizioni di testa del gruppo degli inseguitori, che scollinano abbondantemente nei migliori dieci all’ultima salita e sono protagonisti nella volata che vale la sesta posizione: è 17° Fabien Borre e 45° Pietro Mantasia; meno fortunati gli altri valdostani al via: perdono contatto al terzo giro Cesare Fontanelle (Gs Lupi) e Matteo Abbate (Cicli Lucchini), alla 6° e 7° tornata Christian Faita e Lamberto Falchi (Gs Lupi).

Dopo la cronometr nel cremonese di ieri, oggi Elisa Giangrasso (Biesse-Carrera; 23’35”) ha chiuso in seconda posizione il 7° trofeo Eriwal – Top class, a Pontida (Bergamo), valido quale campionato provinciale. La gara è stata vinta da Matilde Vecchierelli (Ktm Academy), in 23’24”, precedendo l’aostana di 10”5, con terza Matilde Svanella (Talamona; 26’56”).