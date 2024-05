Sabato 8 giugno la nona edizione del Licony Trail

Valdigne si prepara a una nuova edizione del Licony trail, una delle prime gare di trail running a essere nate sul territorio regionale e fin dall’inizio tappa del Tour Trail della Valle d’Aosta. La nona edizione si correrà sabato 8 giugno e sarà la quarta e penultima prova del circuito valdostano.

L’organizzazione, che in diverse occasioni ha proposto anche la 70 chilometri, da alcuni anni ha deciso di puntare su una distanza unica e meno impegnativa. Anche questa volta gli atleti gareggeranno sul percorso di 25 chilometri che ricalca in gran parte quello dello scorso anno. Un tracciato con 1.650 metri di dislivello positivo disegnato tra Morgex e La Salle, ancora una volta unite per proporre l’evento sportivo.

I sentieri sono ormai pronti e segnalati. In questi giorni le squadre di volontari stanno ultimando i lavori di pulizia e messa in sicurezza; nessun problema con la neve, si resterà a quote più basse.

Ad anticipare la gara adulti sarà sempre il Baby Licony trail, in programma venerdì 7 giugno (partenza alle 17) nei dintorni di Morgex. Una festa che anima il villaggio, che è aperta ai giovani tra i 6 e i 14 anni e che si concluderà con merenda e premiazione per tutti, a prescindere dal risultato.

Tornando alla prova competitiva, sono circa 130 le persone attualmente iscritte. Adesioni online, sul sito wedosport.net, entro le ore 24 di venerdì 6 giugno oppure recandosi presso la Proloco di Morgex al costo di 35 euro (include pacco gara, buono birra, pasta party). Iscrizioni, con supplemento di 10 euro, anche la mattina della gara tra le 7 e le 8:30, con partenza fissata alle ore 9 dal centro di Morgex. Iscrizione gratuita per il Baby Licony.

Il Licony Trail è organizzato dallo sci club Valdigne, con la collaborazione della Proloco di Morgex e il sostegno delle Amministrazioni comunali di Morgex e La Salle. In palio i trofei Pilier Central e Licony.