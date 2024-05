Sport Invernali: L'Importanza dell'ASIVA e la cerimonia di premiazione a Gressan

Con una lunga storia di impegno e dedizione, l'ASIVA continua a supportare atleti, dirigenti e società, contribuendo alla crescita del movimento sportivo invernale valdostano. L'importanza di questa associazione è evidente nelle numerose iniziative organizzate e nel costante sostegno offerto ai talenti emergenti della regione.

Uno degli appuntamenti più attesi dell'anno è la cerimonia di premiazione organizzata dall'ASIVA, che si terrà sabato 8 giugno, dalle 16, nell'area verde Les Iles di Gressan. Questo evento rappresenta un'occasione speciale per riconoscere e celebrare i successi ottenuti durante la stagione agonistica appena conclusa. Saranno ben 150 i premiati, tra atleti, dirigenti e società, che sfileranno nel padiglione dedicato.

La cerimonia inizierà con i saluti delle autorità politiche e sportive, che testimonieranno l'importanza del sostegno istituzionale agli sport invernali. Successivamente, i vincitori dei circuiti regionali – sponsorizzati da Cva, Unicredit, Gros Cidac, Berthod Sport, Chenevier Spa, Irv Srl e l’Arca Consulenza Assicurativa – saliranno sul palco per ricevere i meritati riconoscimenti. Le premiazioni copriranno tutte le categorie e discipline, dimostrando la varietà e la ricchezza delle competizioni sportive in Valle d'Aosta.

La cerimonia includerà anche le benemerenze della Federazione Italiana Sport Invernali, offrendo un giusto tributo a Marino Oreiller, tecnico del Comitato ASIVA per ben trentasei anni. Inoltre, verranno consegnati distintivi al merito per gli Sci club affiliati da 50 e 75 anni, riconoscimenti per il miglior Master di Sci Alpino e premi per i sei giovanissimi atleti protagonisti agli YOG sulle nevi coreane. Questi tributi speciali sottolineano l'importanza della dedizione e della passione nel mondo degli sport invernali.

Mentre ci si prepara a celebrare i successi passati, l'ASIVA guarda già al futuro con l'avvio della nuova stagione agonistica. Dal 28 maggio al 2 giugno, la squadra di Coppa Europa di Snowboardcross si è radunata a Les Deux Alpes, in Francia, per il primo allenamento della stagione. Tra i convocati, spiccano i nomi di Federico Casi (Sc Crammont MB), Matteo Rezzoli (Sc Courmayeur MB) e Filippo Ferrari (Cse), giovani talenti che rappresentano il futuro degli sport invernali valdostani.

L'Importanza dell'ASIVA

L'ASIVA continua a svolgere un ruolo cruciale nella promozione e nel supporto degli sport invernali in Valle d'Aosta. Grazie al suo impegno, molti giovani atleti hanno l'opportunità di sviluppare le loro abilità e competere a livello regionale, nazionale e internazionale. La cerimonia di premiazione a Gressan non è solo un momento di celebrazione, ma anche un promemoria dell'importanza del sostegno alla comunità sportiva locale.

L'Associazione Sport Invernali Valle d'Aosta rimane una pietra miliare per lo sviluppo degli sport invernali nella regione, promuovendo valori di eccellenza, dedizione e passione. La cerimonia di Gressan è un tributo a tutti coloro che contribuiscono al successo e alla crescita del movimento sportivo invernale valdostano.